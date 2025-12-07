IMGW wydał ostrzeżenia. Komunikaty dla dwóch powiatów

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia o roztopach dla dwóch powiatów

Uwaga mieszkańcy części Małopolski! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia dla dwóch powiatów. Ostrzeżenia obowiązują w powiatach tatrzańskim i nowotarskim. "UWAGA⚠️ ‼️NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW‼️ Roztopy stopień: 1. Przebieg: Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Okresami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna w nocy od 0°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 5°C do 8°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h, w porywach do 40 km/h, z południowego zachodu" - napisali w mediach społecznościowych synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

"Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej"

Od kiedy obowiązują nowe ostrzeżenia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej? Synoptycy informują, że od 8 grudnia, czyli od poniedziałku od godziny 10. rano do 10 grudnia, czyli do środy do godziny 18. Szczegóły prognozy i aktualne ostrzeżenia można znaleźć na stronie https://meteo.imgw.pl/. Co oznacza pierwszy stopień ostrzeżenia? Na oficjalnej stronie IMGW czytamy: "Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Sonda Lubisz zimę, śnieg i mróz? Tak, uwielbiam! Nie, zdecydowanie wolę lato

Wielki test wiedzy o małopolskich uzdrowiskach. Wyzwanie dla prawdziwych kuracjuszy Pytanie 1 z 15 1. Z czego przede wszystkim słyną małopolskie uzdrowiska? Z leczniczych źródeł mineralnych Z produkcji piwa Z produkcji farmaceutycznej Następne pytanie