Gaz rozpylony na lotnisku w Europie! 21 osób rannych

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2025-12-07 16:00

Niebezpieczny incydent na słynnym lotnisku Heathrow w Londynie! 21 osób zostało rannych, a pięć hospitalizowano po tym, jak dziś, 7 grudnia rano w porcie lotniczym ktoś rozpylił w powietrzu jakiś gaz, prawdopodobnie pieprzowy. Zatrzymano na razie jedną osobę, a trzy są poszukiwane. Policja brytyjska wstępnie poinformowała o tym, jakie były powody ataku. Czy to zamach?

Lotnisko Heathrow w Londynie

i

Autor: David McKelvey/Flickr.com / CC BY-ND 2.0

21 rannych po incydencie na lotnisku Heathrow. Policja zatrzymała jednego mężczyznę

Aż 21 osób zostało rannych, w tym pięć trafiło do szpitala po niedzielnym porannym incydencie na londyńskim lotnisku Heathrow. Pogotowie ratunkowe poinformowało, że poszkodowanym udzielano pomocy na wielopoziomowym parkingu. Według wstępnych ustaleń w zdarzeniu użyto środka, który najprawdopodobniej był gazem pieprzowym. Policja zatrzymała jednego mężczyznę, trwa obława na trzy inne osoby. Zgodnie z komunikatem służb, do interwencji doszło na parkingu przy terminalu 3. Ratownicy medyczni przebadali łącznie 21 osób. Pięciu poszkodowanych przewieziono do szpitala. Policja przekazała,  że obrażenia najpewniej nie zagrażają życiu rannych. Co się stało? W oświadczeniu policji wskazano, że „grupa mężczyzn spryskała kilka osób środkiem, który najprawdopodobniej był gazem pieprzowym, a następnie odeszła z miejsca zdarzenia”.

Incydent nie miał charakteru terrorystycznego, a tłem zdarzenia miała być kłótnia pomiędzy „grupą osób, które się znały”

Według ustaleń brytyjskich służb incydent nie miał charakteru terrorystycznego, a tłem zdarzenia miała być kłótnia pomiędzy „grupą osób, które się znały”. Uzbrojeni funkcjonariusze zatrzymali jednego mężczyznę. Jednocześnie trwa śledztwo i działania mające doprowadzić do ujęcia pozostałych sprawców – policja prowadzi obławę na trzy osoby. Heathrow informuje, że odloty z terminalu 3 odbywają się normalnie, bez opóźnień. Utrudnienia dotyczą jednak dojazdu: władze tymczasowo zamknęły zjazd z autostrady M4 prowadzącej do lotniska. Pasażerowie korzystający z metra, w tym z linii Elizabeth Line, powinni liczyć się z poważnymi zakłóceniami w ruchu. Lotnisko London Heathrow obsłużyło w 2024 roku ok. 83,9 mln pasażerów, to rekordowy wynik w historii portu. 

Super Express Google News
Sonda
Nosicie ze sobą gaz pieprzowy?
QUIZ. Co znaczą te angielskie słowa? Zobacz, czy odpowiesz na podchwytliwe pytania!
Pytanie 1 z 10
Barrister to...
Pasażerowie lecący do Londynu utknęli na rzeszowskim lotnisku
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LONDYN
GAZ PIEPRZOWY
LOTNISKO