Pożar przy ważnym lotnisku! Port lotniczy zamknięty, tysiące pasażerów uwięzionych

A co z Polską?

"Putin śmieje się do rozpuku". Ekspert mówił też o Polsce

Spytali Kate, co naprawdę myśli o Williamie. Wymijająca odpowiedź!

Pożar i chaos na Heathrow! Tysiące pasażerów uwięzionych

Do zdarzenia doszło w czwartek, 20 marca, późnym wieczorem. Władze lotniska wydały oficjalny komunikat, w którym ostrzegają przed utrudnieniami i proszą o unikanie podróży na Heathrow. - Z powodu pożaru podstacji elektrycznej zaopatrującej lotnisko, Heathrow mierzy się ze znaczącym brakiem prądu. By zapewnić bezpieczeństwo naszych pasażerów i pracowników, Heathrow będzie zamknięte do godz. 23.59 21 marca – czytamy w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze.

- Pasażerom zaleca się, by nie udawali się na lotnisko, a w celu uzyskania dalszych informacji powinni skontaktować się ze swoimi liniami lotniczymi. Przepraszamy za niedogodności – dodano.

Rzecznik Heathrow ostrzegł, że pasażerowie powinni być przygotowani na znaczne utrudnienia w najbliższych dniach. „Daily Telegraph” donosi, że skala zniszczeń jest ogromna, a przywrócenie pełnej funkcjonalności lotniska może zająć nawet kilka dni.

Eksplozja wstrząsnęła Londynem! 16 tys. domów bez prądu

Po wybuchu pożaru podstacji elektrycznej w Hayes na zachodzie Londynu w mediach społecznościowych pojawiły się dramatyczne relacje świadków, którzy mówili o „dużej eksplozji” słyszanej przed pojawieniem się ognia. Straż pożarna potwierdziła, że na podstacji zapalił się transformator. Ewakuowano około 150 osób i zalecono mieszkańcom, by nie otwierali okien z powodu gęstego, toksycznego dymu.

Do akcji gaszenia pożaru skierowano 70 strażaków i 10 wozów strażackich. Walka z żywiołem trwała wiele godzin, a służby ratownicze robiły wszystko, by opanować sytuację. Mieszkańcy okolicznych domów zostali pozbawieni prądu, a wielu z nich musiało spędzić noc poza swoimi domami.

Sytuacja na Heathrow jest nadal bardzo trudna. Władze lotniska starają się zapewnić pasażerom niezbędną pomoc, ale skala utrudnień jest ogromna. Wiele lotów zostało odwołanych lub przekierowanych na inne lotniska. Pasażerowie są zdezorientowani i zniecierpliwieni, a wielu z nich nie wie, kiedy będzie mogło wrócić do domu.

Straż pożarna informowała, że na podstacji zapalił się transformator. Ewakuowano około 150 osób i zalecono mieszkańcom, by nie otwierali okien z powodu dymu.

Due to a fire at an electrical substation supplying the airport, Heathrow is experiencing a significant power outage.To maintain the safety of our passengers and colleagues, Heathrow will be closed until 23h59 on 21 March. Passengers are advised not to travel to the airport… pic.twitter.com/7SWNJP8ojd— Heathrow Airport (@HeathrowAirport) March 21, 2025

Lotnisko na Bemowie zamknięte dla cywili. Kontrolerzy domagali się podwyżek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Odwołane loty na londyńskie Heathrow

- Z powodu awarii zasilania na londyńskim lotnisku Heathrow wywołanej pożarem został wydany NOTAM (depesza o zmianach w procedurach lotniczych) o zamknięciu lotniska do końca dnia. W związku z tym następujące rejsy zostają odwołane: LO286 LHR–WAW, LO281/LO282 WAW–LHR–WAW. Na chwilę obecną popołudniowa rotacja LO279/LO280 jest zagrożona odwołaniem – oczekujemy na informację od służb UK - przekazał rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski na platformie X.