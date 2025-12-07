Tragiczny pożar w klubie nocnym w Goa: Dziesiątki ofiar, w tym turyści! Co się stało?

Pożar w Goa. 25 ofiar, nie żyją turyści.

Do tragedii doszło w nocy, w miejscowości Arpora nad Morzem Arabskim. Lokalne media donoszą, że większość ofiar to pracownicy klubu.

„The Times of India” cytuje Michaela Lobo, lokalnego działacza rządzącej w Indiach partii BJP, który potwierdził, że większość ofiar to pracownicy lokalu. Według naocznych świadków, w chwili wybuchu pożaru na parkiecie bawiło się około 100 osób. Agencja AP zwraca uwagę, że wejście i wyjście z klubu było bardzo wąskie, co mogło utrudnić ewakuację.

Naruszone przepisy bezpieczeństwa przeciwpożarowego? Władze wszczynają śledztwo

Premier Sawant podkreślił, że klub naruszył przepisy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Rząd stanowy wszczął śledztwo w sprawie dokładnej przyczyny pożaru i ustalenia osób odpowiedzialnych za tragedię. Jak podaje agencja Press Trust of India, powołując się na policję, pożar mógł być spowodowany eksplozją butli z gazem.

Roshan Redkar, przedstawiciel władz lokalnych, ujawnił, że wcześniej wydano nakaz wyburzenia klubu, który nie posiadał rządowego pozwolenia na budowę. Decyzja ta została jednak anulowana przez wyższych rangą urzędników.

Stan Goa jest jednym z najpopularniejszych celów turystycznych w Indiach ze względu na swe piaszczyste plaże.

