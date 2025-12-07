Zbiorowy gwałt w centrum handlowym w Paryżu. Ofiarą padła 13-latka. Oprawcy zaciągnęli ją do toalety

2025-12-07 8:52

Paryż wstrząśnięty przerażającym incydentem. 13-letnia dziewczynka miała paść ofiarą gwałtu zbiorowego w toalecie jednej z restauracji w centrum handlowym Forum des Halles. Policja zatrzymała już czterech mężczyzn w wieku od 18 do 24 lat, podejrzanych o dokonanie tego brutalnego przestępstwa. Sprawą zajmują się francuskie służby, a ofierze udzielono pomocy medycznej i psychologicznej.

Zbiorowy gwałt w centrum handlowym w Paryżu. Ofiarą padła 13-latka

Autor: Pexels/ Pexels.com

Tragedia w Paryżu: 13-latka ofiarą gwałtu zbiorowego w centrum handlowym

Do wstrząsających wydarzeń doszło w poniedziałkowy wieczór (1 grudnia 2025 r.) w popularnym centrum handlowym Forum des Halles w Paryżu – podaje brytyjski The Sun, powołując się na doniesienia francuskich mediów. 13-letnia dziewczynka została wciągnięta do toalety w restauracji typu fast food, gdzie miała paść ofiarą gwałtu zbiorowego.

Według relacji, dziewczynka poinformowała o całym zajściu przechodniów, którzy natychmiast wezwali służby. Dzięki jej wskazówkom, policja szybko zlokalizowała i aresztowała czterech mężczyzn w wieku od 18 do 24 lat, którzy wciąż przebywali na terenie centrum handlowego.

Aresztowanie podejrzanych i dalsze kroki śledztwa w sprawie gwałtu

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty gwałtu na osobie nieletniej poniżej 15. roku życia i zostali poddani przesłuchaniom. Śledztwo ma na celu ustalenie wszystkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia i zebranie dowodów, które pozwolą na postawienie sprawców przed sądem.

Ofierze, 13-letniej dziewczynce, udzielono natychmiastowej pomocy medycznej oraz wsparcia psychologicznego. Jak podają media, w feralny dzień przebywała ona w centrum handlowym z grupą przyjaciół, jednak w pewnym momencie odłączyła się od nich. To właśnie wtedy miało dojść do przerażającego ataku.

Sprawa wywołała ogromne poruszenie we Francji i poza jej granicami.

