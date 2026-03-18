Francja buduje potężny lotniskowiec. Emmanuel Macron ogłosił jego nazwę

Budowany okręt lotniczy zostanie ochrzczony imieniem „France Libre”, co oznacza Wolną Francję.

Jednostka mierząca 310 metrów będzie zasilana przez dwa reaktory jądrowe.

Waga maszyny osiągnie pułap 80 tysięcy ton, co stanowi wartość niemal dwukrotnie wyższą od obecnego okrętu „Charles de Gaulle”.

Wydatki na realizację całego przedsięwzięcia pochłoną mniej więcej 10 miliardów euro.

Pierwsze patrole operacyjne potężnego statku zaplanowano na 2038 rok.

Prezydent kraju Emmanuel Macron przekazał, że najnowszy lotniskowiec zostanie ochrzczony mianem France Libre, czyli Wolna Francja. Przywódca odwiedził kompleks stoczniowy Naval Group, gdzie oficjalnie zadeklarował ogromne znaczenie budowanej jednostki dla wzmocnienia państwowego systemu odstraszania nuklearnego. O szczegółach technicznych polityk mówił podczas specjalnego wystąpienia.

„Nasz przyszły lotniskowiec będzie miał 310 m długości (...), będzie napędzany dwoma reaktorami nuklearnymi” - przekazał Macron.

Przywódca Francji zwrócił uwagę na niesamowite parametry przygotowywanej konstrukcji. Zaznaczył, że wyporność nowej maszyny osiągnie poziom około 80 tysięcy ton, co przewyższa parametry eksploatowanego aktualnie lotniskowca Charles de Gaulle o dokładnie 1,8 raza, jako że ten waży 42 tysiące ton. Prezydent postanowił bardzo wymownie podsumować zaprezentowane dane statystyczne.

„Liczby te mówią o skali naszych ambicji” - podkreślił Macron.

Historyczne nawiązanie. Potężne koszty projektu PANG

Wybór określenia „France Libre” stanowi bezpośrednią kontynuację tradycji związanej z patronem obecnie służącej maszyny, Charlesem de Gaullem. To właśnie ten generał powołał w Londynie do życia ruch Wolnej Francji, który nie złożył broni i stawiał opór hitlerowskim Niemcom po upadku Paryża w 1940 roku. Do momentu ogłoszenia oficjalnej nazwy, planowany kolos funkcjonował w przestrzeni publicznej wyłącznie pod technicznym skrótem PANG, oznaczającym po prostu lotniskowiec nowej generacji. Nakłady finansowe na realizację tego zadania szacowano na 10 miliardów euro.

Lotniskowiec France Libre wejdzie do służby w 2038 roku

Podczas środowej wizyty w fabryce Naval Group w okolicach Nantes prezydent wizytował miejsce, w którym skonstruowany zostanie reaktor jądrowy dla nowej maszyny. Uroczyste wcielenie potężnego statku do aktywnej służby wojskowej zaplanowano precyzyjnie na 2038 rok. Z kolei budowa samego szkieletu i kadłuba zainauguruje proces produkcyjny w 2031 roku na terenie stoczni w Saint-Nazaire. Przedstawiciele Pałacu Elizejskiego wydali komunikat, w którym jednoznacznie zaznaczyli, że będzie to najbardziej imponująca pod względem gabarytów jednostka pływająca, jaka kiedykolwiek opuściła francuskie zakłady produkcyjne.

Innowacje na pokładzie okrętu. Zmieści dwa tysiące marynarzy

Nadchodzący gigant zaoferuje dowództwu niespotykane wcześniej możliwości operacyjne, pozwalając na równoczesne wyrzucanie z katapult startujących maszyn oraz bezpieczne przyjmowanie wracających myśliwców. Projektanci zakładają, że przez cały okres swojej przydatności bojowej pokład będzie w pełni przystosowany do obsługi absolutnie każdego rodzaju lotnictwa, nie wykluczając przy tym nowoczesnych bezzałogowców. Skomplikowana obsługa tego pływającego miasta spocznie na barkach załogi liczącej blisko dwa tysiące świetnie wyszkolonych osób.

Elitarny klub państw z atomowym napędem na morzu

W ujęciu globalnym zaledwie dwa państwa mogą pochwalić się operowaniem okrętami lotniczymi wykorzystującymi technologię jądrową, a mianowicie Stany Zjednoczone oraz właśnie Francja. Amerykańska marynarka wojenna posiada obecnie aż jedenaście maszyn tej klasy. Warto również zauważyć, że Paryż zajmuje absolutnie unikalną pozycję we wspólnocie europejskiej, pozostając jedynym państwem członkowskim Unii Europejskiej, które utrzymuje w swoim arsenale aktywną broń nuklearną.