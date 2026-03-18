Gwiazda "Słoneczego Patrolu" aresztowana! Nie zgadniesz, co zrobiła

Zofia Dąbrowska
2026-03-18 13:15

Alexandra Paul, znana z serialu „Słoneczny patrol”, została zatrzymana w USA! 63-letnia dziś aktorka brała udział w akcji obrońców zwierząt. Działącze wtargnęli na teren hodowli psów, na których wykonuje się eksperymenty i zabrali 32 zwierzaki rasy beagle. Policja zatrzymała kilkadziesiąt osób. Sprawa budzi duże emocje. Alexandra Paul w latach 90. grała ratowniczkę w czerwonym kostiumie, tak jak Pamela Anderson, która zresztą dziś też zajmuje się prawami zwierząt.

Alexandra Paul, która grała ratowniczkę w "Słonecznym Patrolu" aresztowana. Powód? Zrobiła psi patrol 

Alexandra Paul, 63-letnia dziś aktorka znana z kultowego serialu sprzed lat „Słoneczny patrol”, została zatrzymana w stanie Wisconsin. Do zdarzenia doszło 15 marca w miejscowości Blue Mounds. Policja została wezwana po zgłoszeniu o wtargnięciu na teren prywatny, a konkretnie do hodowli psów rasy beagle wykorzystywanych potem do eksperymentów naukowych. Na miejscu było od 50 do 60 osób. Według służb protestujący weszli do ośrodka i zaczęli wyprowadzać psy, by uratować je przed okrutnym losem. Policja zatrzymała około 20 osób, w tym Alexandrę Paul. Postawiono im zarzuty związane z naruszeniem terenu prywatnego. Funkcjonariusze podkreślają, że rozumieją emocje związane z losem zwierząt, ale takie działania są niezgodne z prawem. Część psów wróciła do hodowli. Kilka zwierząt nadal nie zostało odnalezionych.

"Słoneczny Patrol" był popularny w latach 90. Serial o ratownikach przyniósł sławę m.in. Pameli Anderson

To nie pierwszy raz, kiedy aktorka ma problemy z prawem w podobnej sprawie. Kilka lat temu była oskarżona o kradzież kurczaków z transportu. Ostatecznie została uniewinniona. O dalszym losie zatrzymanych zdecyduje sąd. „Słoneczny patrol( ”Baywatch”) to amerykański serial, który zaczął powstawał w 1989 roku. Opowiadał o pracy ratowników wodnych pilnujących bezpieczeństwa na plażach w Kalifornii. W centrum fabuły każdego odcinka były akcje ratunkowe, ale też życie prywatne bohaterów. Najbardziej znani aktorzy, którzy grali w tasiemcu to David Hasselhoff, Pamela Anderson i właśnie Alexandra Paul. Serial szybko zdobył popularność na całym świecie i stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych produkcji lat 90.

