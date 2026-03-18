Ogólnopolska awantura o nagranie z Karolem Nawrockim! "Mam stamtąd film"

Prezydent Karol Nawrocki, dotychczas sympatycznie witany przez kibiców, mógł zostać wygwizdany podczas meczu Ekstraklasy Górnik Zabrze - Raków Częstochowa.

Istnieje również inna wersja wydarzeń, według której gwizdy były skierowane w stronę prezydenta Zabrza Kamila Żbikowskiego, co wywołało ogólnopolską dyskusję.

Przed objęciem stanowiska prezydenta, Karol Nawrocki był aktywny w środowisku kibicowskim, co przysporzyło mu popularności wśród fanów piłki nożnej.

Karol Nawrocki wygwizdany? Jest też druga wersja

Karol Nawrocki zanim został szefem IPN, a potem prezydentem, prężnie działał w środowisku kibicowskim. Niektóre znajomości głowy państwa z tamtego okresu wzbudzały kontrowersje. Po wygranych wyborach prezydenckich w 2025 roku Karol Nawrocki stał się ulubieńcem kibiców. Pojawiał się na meczach reprezentacji, a nawet na spotkaniach drużyn klubowych, gdzie był z sympatią witany przez publiczność. Oprócz tego prezydent spotykał się z polskimi sportowcami, w tym z potrójnym medalistą olimpijskim Kacprem Tomasiakiem. Niespodziewanie jednak podczas meczu ostatniej kolejki Ekstraklasy Górnik Zabrze - Raków Częstochowa doszło do przykrej sytuacji. Na stadionie rozległy się gwizdy, które prawdopodobnie były skierowane w stronę prezydenta. Choć pojawiły się głosy (bardzo zdecydowane), że wygwizdany został nie Karol Nawrocki, tylko prezydent Zabrza Kamil Żbikowski. Wybuchła ogólnopolska awantura!

Zamieszanie wokół Karola Nawrockiego. "Mam stamtąd film"

Sprawą zainteresował się portal Press.pl, który skontaktował się z autorem nagrania ze stadionu w Zabrzu. - Mam stamtąd film. Wszystko, co miałem do napisania na ten temat, napisałem w tekście - uciął Rafał Musioł, dziennikarz "Dziennika Zachodniego". Co możemy przeczytać w jego artykule?

Karol Nawrocki wygwizdany na meczu Ekstraklasy. U jego boku siedział ważny, zagraniczny gość

Prezydent Karol Nawrocki pojawił się na niedzielnym meczu Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa. Polityk w kibicowskim otoczeniu czuje się jak ryba w wodzie, ale wizyty na Śląsku nie będzie pewnie miło wspominał. Informacja o obecności głowy państwa została podana przez spikera tuż po rozpoczęciu spotkania. Najbardziej zagorzali kibice, prowadzący doping, wiadomość zignorowali, natomiast z pozostałych sektorów rozległy się donośne gwizdy

- czytamy. Do zamieszania wokół Karola Nawrockiego odniósł się także politolog dr hab. Rafał Chwedoruk. W rozmowie z portalem Przegląd Sportowy Onet zaznaczył, że środowisko kibiców nie jest monolitem.

Gdyby obecny prezydent pojawiał się na różnych stadionach, to można się spodziewać w różnych miejscach różnych reakcji

- stwierdził ekspert.

