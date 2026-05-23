Tak Lewandowscy bawili się na koncercie! Pokazali ich na telebimie

FC Barcelona już dawno zapewniła sobie kolejny tytuł mistrza Hiszpanii. Przed piłkarzami z Katalonii już ostatni mecz w sezonie - w sobotni wieczór powalczą na wyjeździe z Valencią, ale wynik tego starcia nie będzie już miał większego znaczenia. Dlatego piłkarze Barcelony ostatnie dni spędzają na zabawie. Po klubowej imprezie kilka dni temu, teraz balowali razem na koncercie Bad Bunny'ego, który odbył się w piątkowy wieczór na Estadi Olímpic Lluis Companys. Portorykański artysta właśnie rozpoczął europejską część trasy koncertowej "Debi Tirar Mas Fotos World Tour".

Na koncercie pojawili się Robert i Anna Lewandowscy, Wojciech i Marina Szczęśni, Lamine Yamal ze swoją nową dziewczyną Ines Garcią oraz inni piłkarze Barcy i ich partnerki. Zabawa była znakomita. W trakcie koncertu fani mieli okazję zobaczyć, jak się bawią Lewandowscy, bo widać ich było długo na telebimie.

"Ten koncert był absolutnie szalony, najlepszy w historii" - podsumowała udany wieczór Anna Lewandowska, publikując zdjęcia i filmy z koncertu na Instagramie.

