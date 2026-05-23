Tragiczna śmierć podczas szkolenia. Policjant miał zaledwie 35 lat

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-05-23 9:19

23 maja mija dziewięć lat od śmierci aspiranta Jakuba Brysza – policjanta Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Krakowie. Funkcjonariusz zginął podczas pełnienia służby, w trakcie specjalistycznego szkolenia podwodnego. Miał 35 lat.

Tragedia podczas szkolenia. Młody policjant zginął w trakcie nurkowania. Sumienny, pracowity

i

Autor: KGP, Pixabay/ Materiały prasowe Tragedia podczas szkolenia. Młody policjant zginął w trakcie nurkowania. "Sumienny, pracowity"

Jakub Brysz rozpoczął służbę w Policji 26 maja 2008 roku. Początkowo pełnił ją w Komisariacie Policji w Zabierzowie, gdzie był związany z ogniwem patrolowo-interwencyjnym oraz referatem prewencji i ruchu drogowego. W kolejnych latach trafił do struktur antyterrorystycznych, obejmując stanowiska w Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji w Krakowie.

Czytaj też: "Tracę siły". Postrzelony policjant zmarł na stole operacyjnym. Piotr zostawił żonę i syna

Od stycznia 2012 roku służył także w Biurze Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. Kilka miesięcy później wrócił do krakowskiego SPAP, gdzie od lipca 2015 roku był asystentem zespołu minersko-pirotechnicznego.

Przełożeni podkreślali, że był funkcjonariuszem zdyscyplinowanym, sumiennym i dyspozycyjnym. Z powierzonych obowiązków wywiązywał się bardzo dobrze.

Czytaj też: Nagła śmierć 36-letniego policjanta. Marcin Jóźwik odszedł na wieczną służbę

Do tragedii doszło 23 maja 2017 roku. Aspirant Jakub Brysz brał udział w specjalistycznym szkoleniu z zakresu wykonywania prac podwodnych dla policjantów SPAP w Krakowie. W trakcie nurkowania nagle stracił przytomność. Mimo podjętej pomocy zmarł.

Po dziewięciu latach od tamtych wydarzeń pamięć o nim pozostaje żywa wśród policyjnych kolegów i bliskich.

Pogrzeb policjanta
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJANT NIE ŻYJE
NIE ŻYJE POLICJANT