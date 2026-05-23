Media: Trump rozważa wznowienie ataków na Iran

Trump poważnie rozważa przeprowadzenie nowej serii uderzeń na Iran, chyba że w ostatniej chwili dojdzie do przełomu w negocjacjach - utrzymują źródła, które rozmawiały bezpośrednio z prezydentem.

W porannym spotkaniu w piątek wzięli udział m.in. wiceprezydent J.D. Vance, szef Pentagonu Pete Hegseth, dyrektor CIA John Ratcliffe, szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles. Prezydent Trump został poinformowany, na jakim etapie znajdują się negocjacje. Przedstawiono mu też różne scenariusze na wypadek załamania się rokowań.

Kilka godzin po spotkaniu Biały Dom zmienił kalendarz prezydenta. W piątek wieczorem ma on wrócić do Białego Domu ze stanu Nowy Jork, gdzie wygłosił przemówienie. Wcześniejsze plany zakładały, że uda się do swojego klubu golfowego w stanie New Jersey.

W piątek prezydent poinformował, że nie pojedzie na ślub swojego syna Donalda jr., który ma się odbyć na Bahamach. Jako powód podał obowiązki służbowe i „miłość do Stanów Zjednoczonych Ameryki”. W czwartek Trump sugerował, że może nie wziąć w nim udziału m.in. z powodu sytuacji związanej z Iranem.

Źródła Axiosa przekazały, że po stronie Trumpa w ostatnich dniach wzrosła frustracja dotycząca negocjacji z Teheranem. We wtorek powiedział premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu, że chce dać dyplomacji kolejną szansę, lecz w czwartek wieczorem już bardziej skłaniał się ku wydaniu rozkazu rozpoczęcia ataku. Źródło zbliżone do prezydenta utrzymuje, że Trump poruszył możliwość przeprowadzenia ostatecznej, „decydującej” operacji wojskowej, po której miałby ogłosić zwycięstwo i zakończenie wojny. Nic nie wskazuje jednak na to, by podjął już ostateczną decyzję w sprawie potencjalnego uderzenia.

W ciągu ostatnich sześciu tygodni Trump kilkakrotnie wydawał się bliski wznowienia wojny, lecz ostatecznie rezygnował z tego kroku - zauważa Axios.

Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego. Od 8 kwietnia trwa w niej rozejm. W piątek delegacja katarskich mediatorów przybyła do Teheranu, aby spróbować doprowadzić do zawarcia porozumienia między stronami.