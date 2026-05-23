Wybuch gazu w chińskiej kopalni zabił 82 górników. Tragedia w prowincji Shanxi w Chinach

Dziennikarze gazety „South China Morning Post” przekazali, że do tragicznej eksplozji doszło w piątek. Wybuch nastąpił tuż po tym, gdy zarząd zakładu wydobywczego ogłosił alarm z powodu rosnącego stężenia tlenku węgla.

Moment uderzenia fali uderzeniowej zastał pod powierzchnią ziemi 247 pracowników. Z zagrożonej strefy udało się ewakuować na zewnątrz 201 poszkodowanych osób. Wielu wydobytych górników odniosło obrażenia, a stan kilkunastu uratowanych pacjentów służby medyczne określiły jako krytyczny.