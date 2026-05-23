Wybuch gazu w chińskiej kopalni zabił 82 górników. Tragedia w prowincji Shanxi w Chinach

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-05-23 8:07

Chińska agencja Xinhua donosi o tragicznej śmierci co najmniej 82 górników. Eksplozja gazu wstrząsnęła kopalnią węgla w północno-wschodniej prowincji Shanxi. Początkowe raporty informowały o ponad pięćdziesięciu ofiarach.

82 górników nie żyje! Potężny wybuch gazu w kopalni węgla w Chinach

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Dziennikarze gazety „South China Morning Post” przekazali, że do tragicznej eksplozji doszło w piątek. Wybuch nastąpił tuż po tym, gdy zarząd zakładu wydobywczego ogłosił alarm z powodu rosnącego stężenia tlenku węgla.

Czytaj też: Siostrzyczki zginęły od rosyjskich rakiet. Żegnała je mama, zapłakane koleżanki i żołnierze

Moment uderzenia fali uderzeniowej zastał pod powierzchnią ziemi 247 pracowników. Z zagrożonej strefy udało się ewakuować na zewnątrz 201 poszkodowanych osób. Wielu wydobytych górników odniosło obrażenia, a stan kilkunastu uratowanych pacjentów służby medyczne określiły jako krytyczny.

Wybuch w kopalni Knurów Szczygłowice
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki