Siostrzyczki zginęły od rosyjskich rakiet. Żegnała je mama, zapłakane koleżanki i żołnierze

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-05-22 13:05

Liubawa miała 12 lat, jej siostra Wira 17. Dziewczynki zginęły 14 maja pod gruzami własnego domu w Kijowie, w który uderzył rosyjski pocisk. Razem z nimi zginęły jeszcze 22 osoby. Dziewczynki kilka dni temu miały pogrzeb. Przy dwóch trumnach stała ich zrozpaczona mama - ich tata wcześniej zginął na froncie. Młodziutkie siostry żegnały też szlochające koleżanki z klasy i żołnierze.

  • Rosyjski atak rakietowy na Kijów 14 maja zabił 24 osoby, w tym dwie siostry, Liubawę i Wirę, których pogrzeb poruszył całą Ukrainę.
  • Rodzina nastolatek już wcześniej straciła ojca na froncie, a teraz matka musiała pożegnać córki, stając się symbolem niewyobrażalnej straty.
  • Przeczytaj wzruszające świadectwo osieroconej matki i zobacz, jak wojna bezlitośnie niszczy życie zwykłych ludzi.

Rosyjska rakieta uderzyła w dom. Zginęły dwie siostrzyczki

14 maja rosyjska rakieta uderzyła w jeden z domów mieszkalnych w Kijowie. A ataku zginęły w sumie 24 osoby, wśród nich dwie siostry - 12-letnia Liubawa i 17-letnia Wira. Ciała nastolatek znaleziono pod gruzami ich domu. Parę dni temu odbył się ich pogrzeb. W monasterze św. Michała Archanioła w stolicy Ukrainy stanęły obok siebie dwie białe trumny. Przy nich siedziała Tetiana, mama dziewczynek, jedyna z rodziny, która przeżyła tę wojnę. Jak bowiem podaje serwis ABC News, trzy lata temu tata nastolatek zginął na froncie. "Przed wojną znany był jako utalentowany kucharz, rybak i majster. Kiedy Rosja rozpoczęła pełną inwazję w 2022 roku, zaciągnął się do wojska. Zginął w akcji 7 kwietnia 2023 roku w pobliżu wsi Dibrowa w obwodzie ługańskim" - przypomina portal.

Wojna zabrała ojca, a teraz córki

Dziesiątki osób przyszły pożegnać dziewczynki. Wśród nich między innymi żołnierze - dawni towarzysze broni ich ojca, sąsiedzi oraz koleżanki z klasy - wszystkie ubrane na czarno. Przy trumnach stały wiadra pełne kwiatów. Płakali dorośli i dzieci. "Byłam żoną, byłam matką, teraz nie jest już ani jedną, ani drugą" - mówiła w rozdzierającym przemówieniu mama dziewczynek. "To nienaturalny porządek rzeczy, kiedy rodzice chowają swoje dzieci" – mówił podczas ceremonii Efrem Chomiak, ksiądz przewodniczący nabożeństwu. "Ten pogrzeb, ten smutek, ta tragedia, nie dotyczy tylko waszej rodziny. Należy do całej Ukrainy. Bo wszyscy jesteśmy związani tą wojną" - cytuje go ABC News.

Pogrzeb Liubavy i Viry Yakovlevy. Siostry zginęły tragicznie w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na budynek mieszkalny
Galeria zdjęć 16
Poruszające słowa księdza na pogrzebie Stanisławy Celińskiej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROSJA
WOJNA W UKRAINIE