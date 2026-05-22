W Krakowie od czwartku prowadzone są zakrojone na szeroką skalę działania związane z zaginięciem 12-letniej Elżbiety Wojtackiej. Dziewczynka po spotkaniu ze znajomymi nie wróciła do domu, a od tamtej pory nie skontaktowała się z rodziną. Służby przeczesują między innymi teren Lasu Wolskiego.

Do akcji skierowano policję, strażaków i żołnierzy WOT

W poszukiwania zaangażowano policjantów, strażaków Państwowej Straży Pożarnej i OSP, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, grupy poszukiwawcze oraz operatorów dronów. Funkcjonariusze wykorzystują również psy tropiące i specjalistyczny sprzęt.

- W rejonie lasu wolskiego prowadzone są intensywne poszukiwania zaginionej 12 łatki. W akcji uczestniczą policjanci, strażacy, specjalistyczne grupy poszukiwawcze, oraz wojsko. Służby prowadzą działania terenowe oraz rozpoznanie z wykorzystaniem psów tropiących oraz specjalistycznego sprzętu, w tym dronów

- przekazała Komenda Miejska Policji w Krakowie.

Policjanci przypominają, że Elżbieta Wojtacka zaginęła w czwartek 21 maja 2026 roku po wyjściu na spotkanie ze znajomymi. Od tamtej chwili jej miejsce pobytu pozostaje nieznane.

Strażacy przeczesują wyznaczone obszary

Do działań włączyła się także Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Strażacy wspierają policję w przeszukiwaniu wyznaczonych terenów.

Jak przekazano, w działania zaangażowano aż 115 strażaków, 22 samochody ratownicze, dwie grupy dronowe oraz sześć psów ratowniczych. Na miejscu obecny jest również zastępca komendanta miejskiego PSP w Krakowie bryg. Damian Woszczyna.

- Strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz OSP, wspierają działania Policji w zakrojonych na szeroką skalę poszukiwaniach zaginionej 12-letniej Elżbiety Wojtackiej

- przekazują strażacy.

Terytorialsi przeczesują Las Wolski

W działania zaangażowano również żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Według przekazanych informacji do akcji skierowano ponad 60 żołnierzy.

- Ponad 60 Małopolskich Terytorialsów uczestniczyło w poszukiwaniu zaginionej 12- latki z Krakowa. Żołnierze na rozkaz Dowódcy #11MBOT płk Tomasza Łyska w ciągu niespełna godziny stawili się w jednostce i od godz. 15.00 wspólnie z policjantami, strażakami oraz psami tropiącymi przeszukiwali teren Lasu Wolskiego

- czytamy w komunikacie.

Żołnierze zostali podzieleni na pięć zespołów i sprawdzali teren o powierzchni około pięciu kilometrów kwadratowych. W działaniach korzystali ze specjalnie przygotowanych map.

Rysopis zaginionej 12-latki

Elżbieta Wojtacka ma około 161 cm wzrostu i blond włosy sięgające do łopatek. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną bluzę z kapturem, dżinsy za kolano oraz czarno-białe buty. Prawdopodobnie miała przy sobie czarną torebkę z kolorowymi przypinkami.

Osoby posiadające informacje na temat miejsca pobytu dziewczynki proszone są o kontakt z Komisariatem Policji IV w Krakowie pod numerem 47 83 52 913 lub pod numerem alarmowym 112.