Łatwogang, znany z głośnych akcji charytatywnych, ponownie zaskoczył swoich fanów. Po kwietniowej zbiórce, podczas której udało się zebrać astronomiczną kwotę ponad 280 milionów złotych na rzecz fundacji Cancer Fighters, twórca planował odpoczynek od mediów społecznościowych. Plany uległy jednak zmianie, gdy poznał historię 8-letniego Maksa Tockiego. Influencer bez wahania ogłosił kolejne, ekstremalne wyzwanie - przejazd rowerem z Zakopanego do Gdańska, a wszystko to w szczytnym celu.

Cel jest jeden: uratować życie 8-letniego Maksa

Ośmioletni Maks Tocki z Leska na Podkarpaciu cierpi na dystrofię mięśniową Duchenne'a. To, jak czytamy w opisie zbiórki, "okrutna choroba powodująca stopniowy i nieodwracalny zanik wszystkich mięśni". Szansą dla chłopca jest terapia genowa w USA, jednak jej koszt jest gigantyczny. Czasu jest coraz mniej, bo chłopiec słabnie z każdym miesiącem. Dramatyczny apel rodziny nie pozostawia wątpliwości: "By żyć, Maks musi przyjąć najdroższy lek świata". Celem jest zebranie brakujących 12 milionów złotych.

Łatwogang jedzie dla Maksa. "Chcę pomóc uratować życie"

Influencer o swoim nowym wyzwaniu poinformował fanów w specjalnym nagraniu. Wyjaśnił, że pomysł narodził się spontanicznie, ale z ogromnej potrzeby serca.

- Postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę na raz rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. Ale to nie koniec, ponieważ podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maksa

- zapowiedział.

Łatwogang podkreślił, jak ogromna jest stawka tej akcji. "To 8-letni chłopak, którego dotknęła choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Na leczenie Maksa potrzeba aż 12 mln zł" - dodał. Swoją motywację podsumował również na Instagramie:

- Wpadłem na pomysł który uważam za dobry i wiem że może pomóc komuś uratować życie dlatego go realizuje jak najszybciej. Z góry dziękuję każdej osobie która wpłaci i do zobaczenia.

Z Zakopanego do Gdańska. Licznik zbiórki nie zwalnia tempa!

Charytatywny rajd Łatwoganga wystartował w piątek, 22 maja o godzinie 16:00. Całą trasę z gór aż nad morze można śledzić na żywo podczas specjalnego streama. Już od pierwszych minut licznik zbiórki zaczął dynamicznie rosnąć, pokazując ogromne zaangażowanie społeczności internetowej. W rozmowie z reporterką Radia Eska rodzina chorego chłopca, jadąc na spotkanie z influencerem, nie kryła wzruszenia i ogromnej nadziei, jaką dała im ta niezwykła akcja.