Internetowy twórca Piotr Hancke wystartuje w piątek 22 maja o godzinie 16, rozpoczynając rowerową wyprawę z gór nad morze.

Głównym założeniem inicjatywy jest zgromadzenie 12 milionów złotych na leczenie genowe ośmioletniego Maksa Tockiego, zmagającego się z dystrofią mięśniową Duchenne’a.

Cała trasa będzie pokazywana na żywo w sieci, a zebranie pełnej kwoty sprawi, że po odpoczynku Łatwogang powróci na rowerze do Zakopanego.

To już kolejne tak ogromne przedsięwzięcie charytatywne tego streamera, który w kwietniu podczas dziewięciodniowej transmisji zebrał ponad 250 milionów złotych dla organizacji Cancer Fighters.

Łatwogang chce uratować Maksa Tockiego. Przejedzie z Zakopanego do Gdańska

Ta nietypowa inicjatywa rusza w piątkowe popołudnie, 22 maja o godzinie 16.00. Twórca wyruszy z okolic Giewontu w stronę wybrzeża, mając przed sobą tysiące kilometrów do przejechania na jednośladzie. Jak przekazał w swoich mediach społecznościowych, każdy etap wyprawy będzie transmitowany na żywo w sieci, co pozwoli widzom regularnie obserwować jego rowerowe zmagania. Równolegle z internetową relacją trwać będzie zbiórka funduszy na ratowanie życia ośmioletniego Maksa Tockiego. Genowa kuracja w Stanach Zjednoczonych wiąże się z gigantycznym wydatkiem rzędu 15 milionów złotych. Do tej pory udało się zgromadzić ponad 3 miliony, co oznacza, że wciąż potrzeba ogromnej sumy 12 milionów złotych.

- Postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę na raz rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. (...) Podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maksa – poinformował Łatwogang w opublikowanym nagraniu.

Internetowy twórca wykazuje się gigantyczną motywacją. Obiecał swoim widzom, że jeśli cała potrzebna suma wpłynie na konto przed jego przyjazdem do Gdańska, po chwili regeneracji ruszy w drogę powrotną do Zakopanego na swoim jednośladzie. To tylko dowodzi, jak bardzo zależy mu na sukcesie tego przedsięwzięcia.

Rekordowa zbiórka Łatwoganga na Cancer Fighters. Ćwierć miliarda złotych!

Przypomnijmy, że w kwietniu tego roku Piotr Hancke poprowadził nieprzerwaną, trwającą ponad dziewięć dób transmisję internetową na rzecz wsparcia organizacji Cancer Fighters. Przyniosła ona niewyobrażalny rezultat w postaci zgromadzenia ponad 257,5 miliona złotych. Ten wynik zapisał się jako największy sukces w dziejach polskich zbiórek online. W momentach największego zainteresowania wydarzenie przyciągnęło przed ekrany ponad 1,5 miliona internautów jednocześnie.

W trakcie wiosennego streamu organizowano występy muzyczne, zacięte licytacje oraz szereg wyzwań z udziałem popularnych postaci ze świata sportu, internetu i show-biznesu. Jednym z najbardziej poruszających gestów tamtego okresu było masowe golenie głów na znak wsparcia dla pacjentów oddziałów onkologicznych. Bezpośrednim powodem rozpoczęcia tamtej akcji stał się wzruszający kawałek „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, stworzony wspólnie przez rapera Bedoesa 2115 oraz Maję Mecan, podopieczną fundacji Cancer Fighters. Całość zysków z tej piosenki, podobnie jak pieniądze zebrane w czasie transmisji, trafiły bezpośrednio do osób toczących trudną walkę z chorobami nowotworowymi.

