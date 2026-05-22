Zabytkowy dworzec przejdzie metamorfozę. Koniec z zamkniętymi drzwiami dla podróżnych

• PKP S.A. zawarło kontrakt z przedsiębiorstwem TEXOM S.A., co oznacza rychły start prac renowacyjnych na stacji w Olkuszu.

• Projekt zakłada odświeżenie fasady, kompleksową zmianę wnętrz oraz zagospodarowanie terenu przyległego, aby całość odpowiadała na dzisiejsze wymagania pasażerów i osób z ograniczeniami ruchowymi.

• Na parterze obiektu zaplanowano przestrzeń dla podróżnych, w tym poczekalnię i sanitariaty, z kolei na zewnątrz pojawią się m.in. nowe miejsca postojowe i strefa Kiss&Ride. Całkowity budżet inwestycji oscyluje wokół 11 milionów złotych brutto.

Rewitalizacja dworca PKP w Olkuszu. Inwestycja połączy historię z nowoczesnością

Olkuski dworzec, oddany do użytku w 1885 roku, był od kilkunastu lat niedostępny dla pasażerów, ale wkrótce całkowicie zmieni swoje oblicze. Przedstawiciele PKP S.A. deklarują, że historyczny charakter obiektu zostanie starannie zachowany, choć budynek zyska nowoczesne rozwiązania ułatwiające podróżowanie.

„Przebudowa dworca i udostępnienie go na nowo pasażerom jest kolejną inwestycją kolejową w tym mieście. Warto wspomnieć, że w październiku ub.r. stacja w Olkuszu zyskała nowe perony wyposażone w nowoczesne elementy obsługi podróżnych i bezkolizyjne przejście pod torami z windą. Działania te wpisane są w szerszy plan prowadzący do tego, by kolej była pierwszym wyborem transportowym Polaków” – podkreśla Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, cytowany w komunikacie prasowym PKP S.A.

Najniższa kondygnacja budynku w Olkuszu zostanie przekształcona w nowoczesną przestrzeń do obsługi pasażerów. Z myślą o komforcie podróżnych zaplanowano tam główny hol, wygodną poczekalnię oraz publiczne sanitariaty. Aby ułatwić przemieszczanie się po obiekcie, powstanie nowa klatka schodowa i winda. Na parterze wyznaczono również lokale na wynajem, do których będzie można wejść zarówno z zewnątrz, jak i ze środka budynku. Pierwsze piętro przeznaczono na kolejne punkty usługowe, a także zaplecze gospodarcze i serwerownię, natomiast najwyższa kondygnacja posłuży za przestrzeń techniczną.

Jednym z najważniejszych celów trwającej przebudowy jest całkowite wyeliminowanie barier architektonicznych utrudniających swobodne poruszanie się. Obiekt stanie się przyjazny dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz podróżujących z dziećmi. Projekt uwzględnia ponadto wdrożenie ekologicznych instalacji oraz montaż systemów monitoringu podnoszących bezpieczeństwo.

„Przywracanie dworcom ich najważniejszej funkcji, czyli zapewniania pasażerom komfortowej i nowoczesnej przestrzeni, jest naszym priorytetem. Inwestycja kolejowa w Olkuszu teraz wkracza w kolejny etap. Zakończyliśmy prace projektowe i już dziś możemy pokazać mieszkańcom Olkusza jak będzie wyglądał dworzec po przebudowie. Oprócz nowoczesnych peronów pasażerowie będą mogli także korzystać z zamkniętej dotąd przestrzeni dworca” – dodaje Paweł Lisiewicz, członek zarządu PKP S.A. ds. inwestycji i rozwoju, w udostępnionym materiale prasowym.

Nowe otoczenie olkuskiego dworca. Pojawią się ławki i parking dla podróżnych

Modernizacja obejmie także teren przylegający bezpośrednio do budynku stacji, który zyska status przyjaznej strefy publicznej. Architekci zaplanowali wytyczenie nowych ciągów pieszych, montaż stojaków na jednoślady oraz ustawienie ławek. Rozebrana przybudówka ustąpi miejsca nowemu parkingowi, do którego poprowadzi przebudowany zjazd. Przy stacji w Olkuszu przygotowane zostaną stanowiska dla samochodów osobowych, w tym specjalne miejsca dla osób z niepełnosprawnościami oraz strefa krótkiego postoju Kiss&Ride. Z myślą o pasażerach o ograniczonych możliwościach ruchowych wytyczona zostanie płynna, pozbawiona barier trasa, łącząca teren zewnętrzny z wnętrzem obiektu.

Za realizację tej ważnej dla regionu inwestycji infrastrukturalnej odpowiadają Polskie Koleje Państwowe S.A. Autorem koncepcji architektonicznej jest biuro Maple sp. z o.o., a prace budowlane powierzono spółce TEXOM S.A. Budżet tego przedsięwzięcia, wspartego środkami z kasy państwa, wynosi około 11 milionów złotych brutto.

10

Sonda Lubisz podróżować pociągiem? Tak Tak, ale nie w Polsce Wybieram pociąg tylko wtedy, kiedy muszę Nie, w ogóle nie wsiadam do pociągów