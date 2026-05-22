12-letnia Elżbieta Wojtacka zaginęła w Krakowie 21 maja 2026 roku, nie wracając do domu po spotkaniu ze znajomymi i nie nawiązała kontaktu z bliskimi.

W dniu zaginięcia była ubrana w czarną bluzę z kapturem, dżinsy za kolano i czarno-białe buty; ma 161 cm wzrostu i długie blond włosy.

Osoby posiadające informacje o zaginionej proszone są o kontakt z Komisariatem Policji IV w Krakowie pod numerem 47-83-52-913 lub 112.

Elżbieta wyszła na spotkanie ze znajomymi i nie wróciła. Rysopis zaginionej 12-latki

Aby zwiększyć szanse na odnalezienie dziewczynki, policja Kraków opublikowała szczegółowy rysopis Elżbiety Wojtackiej. Dziewczynka ma 161 cm wzrostu, włosy blond, sięgające do łopatek. W dniu zaginięcia, czyli 21 maja 2026 roku, 12-latka zaginęła ubrana w charakterystyczną czarną bluzę z kapturem, dżinsy o długości za kolano oraz czarno-białe buty. Co ważne, prawdopodobnie miała przy sobie czarną torebkę z kolorowymi przypinkami. Ten ostatni element garderoby może być szczególnie pomocny w identyfikacji Elżbiety.

Policja podkreśla, że każda osoba, która widziała dziewczynkę lub ma jakiekolwiek informacje na temat jej obecnego wyglądu lub miejsca, w którym mogła przebywać, powinna natychmiast skontaktować się ze służbami. Nie należy lekceważyć żadnych spostrzeżeń, nawet jeśli wydają się błahe.

Służby proszą o pomoc w poszukiwaniach

Wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu Elżbiety Wojtackiej, są na wagę złota. Osoby, które posiadają jakiekolwiek dane dotyczące miejsca pobytu 12-latki zaginionej w Krakowie, proszone są o pilny kontakt z Komisariatem Policji IV w Krakowie. Można dzwonić pod numer telefonu 47-83-52-913.

W sytuacjach nagłych lub jeśli ktoś ma pewność co do miejsca pobytu dziewczynki, należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112. Policja gwarantuje anonimowość wszystkim informatorom. Apeluje się również o udostępnianie informacji o zaginięciu w mediach społecznościowych i wśród znajomych, aby dotrzeć do jak największej liczby osób.

