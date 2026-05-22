Kraków przed referendum. W niedzielę mieszkańcy zdecydują ws. prezydenta

Cisza przed referendum w Krakowie

Zgodnie z Ustawą o referendum lokalnym, od zakończenia kampanii referendalnej o północy z piątku na sobotę do zakończenia głosowania zabronione jest zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek i prowadzenie w inny sposób agitacji w związku z referendum. Na 24 godziny przed dniem referendum do zakończenia głosowania zabrania się też podawania do publicznej wiadomości sondaży opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań mieszkańców w referendum i wyników referendum oraz sondaży przeprowadzonych w dniu głosowania.

Kiedy wyniki referendum w Krakowie?

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie przewiduje, że wyniki referendum znane będą w poniedziałek, w godzinach porannych. - To zależy od tempa prac komisji obwodowych ds. referendum, których będzie 453 - powiedziała dyrektor krakowskiej delegatury KBW Barbara Golanko.

Protokoły wyników głosowania w danym obwodzie zostaną podane do publicznej wiadomości w lokalach obwodowych komisji ds. referendum, w miejscach dostępnych dla zainteresowanych. Natomiast protokoły wyniku referendum, zarówno w referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Krakowa, jak i referendum w sprawie odwołania Rady Miasta Krakowa, sporządzone przez Miejską Komisję ds. Referendum, zostaną podane do publicznej wiadomości w budynku Urzędu Miasta Krakowa (Pl. Wszystkich Świętych 3-4). Miejska komisja i KBW nie przewidują publikacji wyników cząstkowych referendum.

Referendum ws. odwołania Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta Krakowa zostało zainicjowane przez grupę obywateli. Ich pomysł wsparli politycy opozycji, w tym PiS, Konfederacja, a także środowisko radnego i byłego posła PO Łukasza Gibały - głównego rywala Miszalskiego w wyborach na prezydenta w 2024 r. Twarzą komitetu referendalnego stał się przewodniczący rady dzielnicy Stare Miasto Jan Hoffman.

Aby referendum ws. odwołania prezydenta było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 mieszkańców, czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w II turze. W przypadku Rady Miasta, w której większość ma KO i Nowa Lewica, minimalna wymagana liczba głosujących wynosi 179 792.

BYŁY PREZES TK SZCZERZE: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY NIE ISTNIEJE!