Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała 11 maja 2026 roku do Sądu Rejonowego w Wadowicach akt oskarżenia przeciwko nauczycielce Katarzynie K.

Nauczycielce zarzuca się blisko półtoraroczne wykorzystywanie seksualne małoletniego ucznia, zarówno przed, jak i po ukończeniu przez niego 15. roku życia.

Oskarżona nie przyznała się do winy; zastosowano wobec niej środki zapobiegawcze, w tym poręczenie majątkowe 20 tys. zł, zakaz kontaktów z pokrzywdzonym oraz zawieszenie w wykonywaniu zawodu nauczyciela.

Przedmiotem oskarżenia jest trwające blisko półtora roku wykorzystanie seksualne małoletniego ucznia przez oskarżoną. Zdaniem śledczych polegało ono na dopuszczeniu się wobec pokrzywdzonego innych czynności seksualnych, doprowadzeniu go do poddania się takim czynnościom oraz do ich wykonania. Ciągłość i długotrwałość czynów wskazuje na systematyczny charakter działania sprawczyni.

Mimo zgromadzonych dowodów, nauczycielka Katarzyna K. nie przyznała się do winy. W złożonych wyjaśnieniach zaprzeczyła jakiemukolwiek intymnemu charakterowi jej relacji z uczniem, próbując zdyskredytować zarzuty. Jednakże, prokuratura uznała zebrany materiał dowodowy za wystarczający do postawienia jej przed sądem.

Wobec powagi zarzutów i w trosce o dobro pokrzywdzonego oraz prawidłowy przebieg postępowania, prokurator zastosował wobec nauczycielki szereg środków zapobiegawczych. Było to między innymi poręczenie majątkowe w kwocie 20 tysięcy złotych. Ponadto nałożono na nią dozór policji oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym i jego rodziną.

Katarzynę K. zawieszono w wykonywaniu zawodu nauczyciela oraz nakazano powstrzymanie się od wszelkiej działalności umożliwiającej kontakt z małoletnimi.