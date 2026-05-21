Mariusz Węgłowski przerwał milczenie po śmierci córki. "Serce pęka nam z bólu"

Aleksandra Kalita
2026-05-21 16:50

Pod koniec kwietnia zmarła Nikola Węgłowska. Córka Mariusza Węgłowskiego miała zaledwie 24 lata. W czwartkowe popołudnie aktor przerwał milczenie po nagłej śmierci jedynaczki. Jego słowa poruszają go głębi. Pogrążony w żałobie ojciec wierzy, że jest już w lepszym świecie i jeszcze kiedyś się zobaczą.

Mariusz Węgłowski oraz jego bliscy przeżywają niewyobrażalną tragedię. W wieku 24 lat zmarła córka aktora, Nikola. Informacja o śmierci młodej kobiety pojawiła się w mediach 8 maja. Kilka dni wcześniej odbyły się uroczystości pogrzebowe. Nikola została pochowana na cmentarzu komunalnym w rodzinnych Kobierzycach na Dolnym Śląsku.

Nikola Węgłowska zmarła 28 kwietnia, a pogrzeb odbył się 6 maja na cmentarzu komunalnym w Kobierzycach - przekazano w nekrologu.

Informację o śmierci Nikoli potwierdziła agencja aktorska Studio ABM. Córka Mariusza Węgłowskiego przed laty chciała pójść w jego ślady. Jednak jej przygoda z aktorstwem nie trwała za długo. Sam aktor niewiele mówił o prywatnych sprawach, a gdy już poruszał temat córki to nie szczędził jej zachwytów.

Gwiazdor "Policjantek i policjantów" od lat angażował się w pomoc chorym dzieciom. Dwa dni przed tragedią zachęcał do pomocy w hospicjum dziecięcym.

Przez prawie miesiąc bliscy Nikoli nie udzielali żadnych komentarzy. Aż do teraz. W czwartkowe popołudnie Mariusz Węgłowski przerwał milczenie. Pogrążony w żałobie aktor zamieścił na Instagramie niezwykle wzruszający wpis z czarno-białym zdjęciem ukochanej córki.

Kochani.. 28.04.2026r odeszła nasza kochana córeczka Nikolcia. Nasz dotychczasowy świat w jednej chwili się zawalił. Nikolcia była miłością naszego życia. Serce pęka nam z bólu i po ludzku czujemy złość, bezradność i niesprawiedliwość ale stwórca miał dla Nikolci inny plan - napisał.

Mariusz Węgłowski mimo tragedii wierzy, że córka jest teraz w lepszym miejscu. Ma również nadzieję, że kiedyś zobaczą się "po tej drugiej stronie". Przy okazji podziękował wszystkim za wsparcie i poprosił o modlitwę za córkę.

Najważniejsze, że jest już w lepszym świecie.. spokojna, bezpieczna i szczęśliwa. Jedyne czego potrzebuje to modlitwa. Dziękujemy z całego serca wszystkim za wsparcie. Bez niego nie dalibyśmy rady. Nie mówimy żegnaj Nikolciu ale do zobaczenia kochana córeczko - dodał Mariusz Węgłowski.

