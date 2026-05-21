Iwona Pavlović szczerze o relacjach z pasierbami. Zdradza szczegóły patchworkowej rodziny

Chociaż charyzmatyczna gwiazda szklanego ekranu słynie z niesamowitej rzetelności oraz ogromnego zaangażowania w swoje obowiązki zawodowe, jej życie prywatne równie wzbudza duże emocje wśród publiczności. Mimo że Iwona Pavlović nieczęsto dzieli się szczegółami ze swojego życia w prasie, bycie macochą dla trzech dorosłych już pasierbów stanowi ważny element jej codzienności. Nie wszyscy sympatycy zdają sobie sprawę, że popularna sędzia z "Tańca z Gwiazdami" stworzyła patchworkową rodzinę.

Iwona Pavlović i jej drugi mąż Wojciech Oświęcimski. Tak wyglądały początki

Gwiazda telewizji pochodząca z Olsztyna pierwsze ogromne sukcesy na parkiecie święciła w duecie ze swoim pierszym mężem, Arkadiuszem Pavloviciem. W niedawnym wywiadzie dla dziennika "Fakt" powróciła wspomnieniami do okoliczności rezygnacji z profesjonalnych występów. Po latach wspólnej pracy i życia, małżeństwo cenionej pary tanecznej dobiegło końca, co poskutkowało rozwodem w 2008 roku. Niedługo po definitywnym rozstaniu jurorka "Tańca z Gwiazdami" sformalizowała związek z obecnym mężem, Wojciechem Oświęcimskim, który wniósł do tej nowo budowanej relacji trójkę dzieci z poprzedniego związku.

"Kiedy rzeczywiście chłopcy pojawili się w moim życiu, a byli w wieku bardzo buntowniczym wtedy, ja z nimi siadłam i przeprowadziłam taką rozmowę, że na pewno nie jestem ich mamą i nigdy nie będę, bo mamę już mieli i mają. Nawet użyłam takiego sformułowania, że to, że ja się kocham z waszym tatą, wcale nie znaczy, że my się musimy kochać" - powiedziała gwiazda Kubie, Krystianowi i Łukaszowi, jak wspomniała ostatnio w wywiadzie dla "Vivy!".

Czarna Mamba ma dziś świetny kontakt z pasierbami. Zdradza detale

Telewizyjna ekspertka od tańca przyznała otwarcie we wspomnianej rozmowie, że chociaż pierwsze etapy wspólnego życia w nowej konfiguracji rodzinnej były wymagające, to obecnie ma znakomite relacje z potomkami swojego ukochanego. Dorośli już synowie Oświęcimskiego na co dzień zwracają się do popularnej tancerki i choreografki wyłącznie po imieniu, co nie umniejsza ich bliskiej więzi.

"Te relacje między nami są naprawdę ciepłe, serdeczne, miłe, dobre. Dalej mówią do mnie po imieniu, ale wiem, że czują, że jestem ich mamą. Opiekowałam się nimi sporo lat" - podsumowała.

