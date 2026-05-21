Burza wokół gwiazdy "Top Model"! Pojawiły się informacje o wyroku

Julita Buczek
2026-05-21 11:25

Michał G., influencer znany z programów TVN, miał zostać uznany przez sąd za winnego w sprawie z art. 198 kodeksu karnego. Informację o nieprawomocnym wyroku jako pierwszy nagłośnił w mediach społecznościowych Sylwester Wardęga. Sąd miał orzec karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata.

Sprawa Michała G. od dłuższego czasu budzi duże emocje w sieci i jest szeroko komentowana przez internautów. Influencer kojarzony z programami telewizyjnymi oraz działalnością w internecie ponownie znalazł się w centrum medialnej burzy. Tym razem chodzi o doniesienia dotyczące wyroku sądowego, który zapadł w sprawie z art. 198 k.k., dotyczącego czynności seksualnej wobec osoby w stanie ograniczonej świadomości lub bezradności.

Według informacji opublikowanych przez Sylwestra Wardęgę, sąd miał uznać Michała G. za winnego i wymierzyć mu karę jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres trzech lat próby.

Oprócz tego w przekazanych doniesieniach pojawiają się także inne elementy wyroku. Influencer miał zostać zobowiązany do zapłaty grzywny w wysokości 22 400 zł, co wynika z 250 stawek dziennych ustalonych na poziomie 80 zł za każdą z nich. Dodatkowo sąd miał zasądzić również zwrot kosztów dla pokrzywdzonej w kwocie 2412 zł oraz nawiązkę w wysokości 20 tys. zł.

Sprawa ma swoją długą i skomplikowaną historię. Według relacji przywoływanych w internecie zawiadomienie do służb miała złożyć była partnerka influencera, znana w sieci jako Martirenti. W tle pojawia się wątek materiałów, które miały zostać ujawnione podczas przeglądania kont społecznościowych.

Jak wynika z medialnych doniesień, w sprawie miało dojść również do odrębnego postępowania, w którym Michał G. oskarżał byłą partnerkę o pomówienie. Ten proces miał zakończyć się niekorzystnie dla influencera w pierwszej instancji.

Warto jednak podkreślić, że wyrok, o którym mowa, nie jest prawomocny. Oznacza to, że strona postępowania ma prawo do złożenia apelacji i sprawa może trafić do sądu wyższej instancji. Dopiero tam zapadnie ostateczne rozstrzygnięcie.

