Pogrzeb Stanisławy Celińskiej. Nie było urny, ale elegancka, drewniana trumna! Tak pożegnano gwiazdę

Stanisława Celińska odeszła tak nagle

Stanisława Celińska nie żyje. Uwielbiana aktorka i pieśniarka zmarła nagle 12 maja w wieku 79 lat. Informacja o jej odejściu spadła na fanów jak grom z jasnego nieba. Jeszcze kilka tygodni temu występowała na scenie i snuła plany na kolejne miesiące. Nikt nie przypuszczał, że to były jej ostatnie chwile. Przed publicznością występowała właściwie do samego końca!

Koncerty Stanisławy Celińskiej mieliśmy zaplanowane do końca roku. Miało ich być około 20 może 30. W sierpniu miała się również pojawić na dwóch dużych festiwalach muzycznych - mówił "Super Expressowi" menadżer gwiazdy Maciej Muraszko.

To on potwierdził w rozmowie z "Super Expressem" smutną wiadomość o śmierci swojej podopiecznej. Jak przekazał, Celińska zmarła około godziny 15 w szpitalu. Według ustaleń SE ostatnie dni życia spędziła pod opieką lekarzy i była nieprzytomna. Od dawna zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi oraz ogromnym bólem kręgosłupa. Mimo cierpienia do końca chciała pracować i spotykać się z fanami.

Kilkanaście dni temu Stanisława dostała zapaści. Trafiła do szpitala, w którym przez ostatnie doby była nieprzytomna - zdradził informator "Super Expressu" niedługo po śmierci gwiazdy.

Ostatnie pożegnanie Celińskiej. Na pogrzebie pojawiło się wiele znanych osób

Jeszcze pod koniec kwietnia publiczność śpiewała Celińskiej "Sto lat" podczas jubileuszowej trasy Atramentowe 10” Artystka poruszała się już wtedy na wózku, ale nie traciła pogody ducha. Życie napisało jednak dramatyczny scenariusz.

Pogrzeb Stanisławy Celińskiej zaplanowano na 21 maja - 9 dni po śmierci gwiazdy. Msza żałobna rozpoczęła się o godzinie 11:00 w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym. Około godziny 13:00 kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie artystka spocznie wśród najwybitniejszych postaci polskiej kultury. Obok jej grobu znajduje się miejsce ostatniego spoczynku Edwarda Linde-Lubaszenki czy Bożeny Dykiel. Linde-Lubaszenko zmarł 8 lutego, a został pochowany 24 lutego. Dykiel odeszła 12 lutego, a jej pogrzeb odbył się 25 lutego.

Na ostatnim pożegnaniu Celińskiej pojawili się jej bliscy, ale także wielbiciele i przyjaciele - Maja Komorowska, Lucyna Malec, Muniek Staszczyk, Małgorzata Rożniatowska, Marek Lewandowski, Tomasz Karolak czy Emilia Krakowska. Oddali jej hołd podczas uroczystej mszy. W centralnym miejscu kościoła umieszczono elegancką, drewnianą trumnę, obok ustawiono odznaczenia aktorki. Z jednej strony stanęło też niecodzienne, bo kolorowe zdjęcie Celińskiej. Wyglądała na nim na naprawdę szczęśliwą.

