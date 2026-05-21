Anna Lewandowska w króciutkiej spódniczce na imprezie Barcelony! I ta obcisła bluzka [ZDJĘCIA]

FC Barcelona zakończy sezon sobotnim meczem z Valencią, ale od półtora tygodnia świętuje już mistrzostwo Hiszpanii. Szaloną fetę po El Clasico z niezapomnianą zabawą Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego pamiętamy wszyscy, a tydzień później w środę klub zorganizował tradycyjną oficjalną mistrzowską kolację. Wszystko to trzy dni po pożegnaniu "Lewego" na Camp Nou, który ponownie był jedną z głównych postaci wieczoru. Tym razem w towarzystwie zjawiskowej żony Anny!

Lewandowscy i Szczęśni balowali na imprezie Barcelony! Yamal przyszedł z dziewczyną!

Anna Lewandowska lśniła na imprezie Barcelony! Marina też błysnęła

Anna Lewandowska lśniła u boku męża w ciemnej, ale drapieżnej kreacji. Tym razem uznana trenerka fitness postawiła na obcisłą brązową bluzkę z długim rękawem, która podkreślała jej wysportowaną sylwetkę. A jej dopełnieniem była czarna króciutka spódniczka, uwypuklająca smukłe nogi 37-latki! Nic dziwnego, że obiektywy klubowych fotografów skupiły się w dużej mierze na niej i Lewandowskim, który po raz ostatni uczestniczył w takim wydarzeniu Barcelony.

Kapitan reprezentacji Polski na koniec oficjalnej części wieczoru otrzymał plakietę ze specjalną koszulką w uznaniu za zasługi dla "Blaugrany". Wręczyli mu ją prezydenci Rafael Yuste i Joan Laporta, a także trener Hansi Flick. W trakcie przemów zarówno Yuste, jak i kapitan Ronald Araujo podkreślali wielki wkład Lewandowskiego w najnowsze sukcesy Barcelony.

Robert i Anna Lewandowscy świetnie bawili się podczas tego wyjątkowego wieczoru, zwłaszcza w towarzystwie Wojciecha Szczęsnego i Mariny Łuczenko-Szczęsnej. Żona bramkarza błyszczała zresztą równie mocno jak Ania, decydując się także na kreację mini - jasną sukienkę. Z partnerkami pojawili się m.in. Lamine Yamal, Raphinha, Pedri i Gavi. Zdjęcia z wyjątkowej imprezy Barcelony znajdziesz w galerii załączonej do artykułu.