Pogrzeb Stanisławy Celińskiej. Zostanie pochowana obok aktora, który odszedł zaledwie kilka miesięcy temu

Aga Kwiatkowska
2026-05-21 9:02

Stanisława Celińska, wybitna aktorka i pieśniarka, zmarła 12 maja 2026 roku w wieku 79 lat. Informacja o jej odejściu wstrząsnęła fanami w całym kraju, choć od miesięcy mówiło się o jej pogarszającym się stanie zdrowia. Pogrzeb aktorki zaplanowano na 21 maja. Gwiazda spocznie obok kolegi po fachu, który odszedł zaledwie 3 miesiące przed nią.

Nie żyje Stanisława Celińska

Stanisława Celińska odeszła zaledwie kilkanaście dni po tym, jak skończyła 79 lat. Na jej facebookowym profilu pojawiła się smutna wiadomość:

Szanowni Państwo, z wielką rozpaczą muszę Państwa poinformować, że dziś po południu odeszła Nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. Stasia była Wspaniałym Człowiekiem, Najlepszym, jakiego znałam… Wierzę Kochana, że jak śpiewałaś: "Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy, lecz w dobro obraca się (...)". Joanna Trzcińska - prowadząca ze Stasią ten profil.

Celińska w ostatnim czasie miała coraz większe problemy z poruszaniem się. Wcześniej odwoływała koncerty i publiczne występy, co bardzo zaniepokoiło jej wielbicieli. Mimo trudności i ogromnego bólu, jaki odczuwała, starała się jednak zachować pogodę ducha i nie traciła kontaktu z publicznością. 

Koncerty Stanisławy Celińskiej mieliśmy zaplanowane do końca roku. Miało ich być około 20 może 30. W sierpniu miała się również pojawić na dwóch dużych festiwalach muzycznych - mówił "Super Expressowi" menadżer gwiazdy. 

Niestety, nagła śmierć zniweczyła te plany.

Pogrzeb Stanisławy Celińskiej

Pogrzeb Stanisławy Celińskiej zaplanowano na 21 maja. O godzinie 11:00 rozpocznie się msza w kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym W Warszawie. Po nabożeństwie kondukt żałobny uda się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Na cmentarzu uroczystości rozpoczną się o godzinie 13:00.

Ostatnie pożegnanie aktorki na pewno zgromadzi tłumy jej wielbicieli i przyjaciół ze świata filmu, teatru i muzyki. Celińska przez lata zachwycała widzów zarówno na scenie teatralnej, jak i przed kamerą. Publiczność pokochała ją za szczerość, ciepło i charakterystyczny głos.

Gdzie dokładnie spocznie Stanisława Celińska? Zostanie pochowana obok Edwarda Linde-Lubaszenki

Stanisława Celińska zostanie pochowana na Powązkach. Jak wynika z informacji Zarządu Cmentarzy Komunalnych podanych przez o2.pl, spocznie w nowej Alei Zasłużonych (na Powązkach Wojskowych w Warszawie) zaraz przy zmarłym 3 miesiące przed nią aktorze Edwardzie Linde-Lubaszence, który odszedł 8 lutego 2026 r.

W kwaterze C pochowano takie osobistości jak aktorka Bożena Dykiel czy reżyser Marcel Łoziński.

