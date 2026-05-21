Pogrzeb Stanisławy Celińskiej. Zostanie pochowana obok aktora, który odszedł zaledwie kilka miesięcy temu

Nie żyje Stanisława Celińska

Stanisława Celińska odeszła zaledwie kilkanaście dni po tym, jak skończyła 79 lat. Na jej facebookowym profilu pojawiła się smutna wiadomość:

Szanowni Państwo, z wielką rozpaczą muszę Państwa poinformować, że dziś po południu odeszła Nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. Stasia była Wspaniałym Człowiekiem, Najlepszym, jakiego znałam… Wierzę Kochana, że jak śpiewałaś: "Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy, lecz w dobro obraca się (...)". Joanna Trzcińska - prowadząca ze Stasią ten profil.

Celińska w ostatnim czasie miała coraz większe problemy z poruszaniem się. Wcześniej odwoływała koncerty i publiczne występy, co bardzo zaniepokoiło jej wielbicieli. Mimo trudności i ogromnego bólu, jaki odczuwała, starała się jednak zachować pogodę ducha i nie traciła kontaktu z publicznością.

Koncerty Stanisławy Celińskiej mieliśmy zaplanowane do końca roku. Miało ich być około 20 może 30. W sierpniu miała się również pojawić na dwóch dużych festiwalach muzycznych - mówił "Super Expressowi" menadżer gwiazdy.

Niestety, nagła śmierć zniweczyła te plany.

Pogrzeb Stanisławy Celińskiej

Pogrzeb Stanisławy Celińskiej zaplanowano na 21 maja. O godzinie 11:00 rozpocznie się msza w kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym W Warszawie. Po nabożeństwie kondukt żałobny uda się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Na cmentarzu uroczystości rozpoczną się o godzinie 13:00.

Ostatnie pożegnanie aktorki na pewno zgromadzi tłumy jej wielbicieli i przyjaciół ze świata filmu, teatru i muzyki. Celińska przez lata zachwycała widzów zarówno na scenie teatralnej, jak i przed kamerą. Publiczność pokochała ją za szczerość, ciepło i charakterystyczny głos.

Gdzie dokładnie spocznie Stanisława Celińska? Zostanie pochowana obok Edwarda Linde-Lubaszenki

Stanisława Celińska zostanie pochowana na Powązkach. Jak wynika z informacji Zarządu Cmentarzy Komunalnych podanych przez o2.pl, spocznie w nowej Alei Zasłużonych (na Powązkach Wojskowych w Warszawie) zaraz przy zmarłym 3 miesiące przed nią aktorze Edwardzie Linde-Lubaszence, który odszedł 8 lutego 2026 r.

W kwaterze C pochowano takie osobistości jak aktorka Bożena Dykiel czy reżyser Marcel Łoziński.

