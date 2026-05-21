Matka utopiła troje dzieci w centrum miasta. Najmłodsze miało 3 miesiące. "Jest mi przykro"

Dramatyczne poszukiwania matki trójki dzieci na Brooklynie zakończyły się szokującym odkryciem ciał na plaży Coney Island.

34-letnia Erin Merdy przyznała się do utopienia swoich pociech – 7-letniego Zachary'ego, 4-letniej Liliany i 3-miesięcznego Olivera, a kluczowym dowodem było nagranie.

To był szok. A wszystko zaczęło się dokładnie 12 września 2022 roku nad ranem. Wówczas krewni 34-letniej dzisiaj Erin Merdy zawiadomili służby o tym, że kobieta, mieszkanka nowojorskiego Brooklynu, może stanowić zagrożenie dla trójki swoich dzieci. Policjanci pojechali do jej domu, ale nikogo tam nie zastali. Od razu rozpoczęli poszukiwania. Niedługo później odnaleźli Merdy około trzech kilometrów od miejsca jej zamieszkania. Stała na nadmorskiej promenadzie na Coney Island. Była bosa i przemoczona.

Matka utopiła trójkę dzieci. Mówiła, że jej przykro

Zgodnie z tym, co mówili podczas rozprawy prokuratorzy, kobieta cały czas powtarzała, że "dzieci odeszły i jest jej przykro". Kilka godzin później ciała dzieci odnaleziono przy brzegu Oceanu Atlantyckiego, niedaleko promenady i stadionu drużyny baseballowej Brooklyn Cyclones. Lekarz sądowy orzekł, że cała trójka została utopiona. Matka zabiła siedmioletniego Zachary’ego, czteroletnią Lilianę oraz trzymiesięcznego Olivera. Przyznała się do winy na początku tego roku.

Jak informowała telewizja CNN, jednym z kluczowych dowodów na to, że doszło do koszmarnego, potrójnego zabójstwa, było nagranie z monitoringu. Widać na nim kobietę idącą w kierunku oceanu z dziećmi tuż przed godziną 1 w nocy. Krewni Merdy twierdzili po tragedii, że mogła ona cierpieć na depresję poporodową. W środę, 20 maja, 34-latka została skazana na 20 lat więzienia. Prokurator okręgowy Brooklynu Eric Gonzalez stwierdził, że "żaden wyrok nie jest w stanie oddać ogromu straty siedmiolatka, czterolatki i trzymiesięcznego dziecka ani żalu, który ich bliscy będą nosić przez całe życie. Dzieciom odebrano życie w najbardziej rozdzierający serce i niewyobrażalny sposób".

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.