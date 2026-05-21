Karolina Pajączkowska ofiarą gróźb po "Królowej przetrwania". Partner dziennikarki ujawnia szczegóły

Trzeci sezon programu „Królowa przetrwania” dostarczył widzom mnóstwa napięć i kontrowersyjnych sytuacji. Pomiędzy bohaterkami regularnie wybuchały ostre kłótnie, co szybko przełożyło się na reakcje publiczności. Zarówno Ilona Felicjańska, jak i Karolina Pajączkowska musiały zmierzyć się z potężną falą negatywnych opinii w sieci. Mało kto jednak zdawał sobie sprawę, że skala nienawiści przekroczyła wszelkie dopuszczalne granice.

Karolina Pajączkowska otrzymywała groźby od widzów. Ukochany ujawnia prawdę

Podczas odcinka zatytułowanego Konfrontacje przed kamerami pojawił się Tomasz, z którym od niedawna związana jest Karolina Pajączkowska. Przedstawicielka redakcji Super Expressu zdradziła, że ich relacja trwa od pewnego czasu, a fundamentem tego związku okazało się wspólne zamiłowanie do militariów, ponieważ jej partner służy w wojsku. Zapytany o odczucia związane z atakami na swoją wybrankę, mężczyzna przyznał wprost, że jest to dla niego bardzo trudne. Podkreślił przy tym, że telewizyjne utarczki z pozostałymi paniami bledną przy przerażających wiadomościach, jakie dziennikarka otrzymywała od anonimowych nadawców.

Gorsze są wiadomości, które ludzie wysyłają. Życzą jej złych rzeczy, tego nie mogę zrozumieć najbardziej. Tu są jednak uczestniczki, mogą się wymieniać tymi uwagami, natomiast ludzie postronni, którzy obserwują ten program, wysyłają jej często wiadomości nawet z pogróżkami. No nie jest to miłe - powiedział.

PRZECZYTAJ TEŻ: Szalona teoria po finale "Love is Blind: Polska". Widzowie uderzają w matkę Julii

Karolina Pajączkowska podsumowuje reakcje fanów na wyznania w „Królowej przetrwania”

W dalszej części spotkania poruszono wątek bolesnych doświadczeń z przeszłości, o których bohaterki opowiadały przed kamerami. Karolina Pajączkowska wyznała, że po emisji tamtych fragmentów zalała ją fala niezwykle ciepłych i budujących wiadomości od żeńskiej części widowni. Dziennikarka szybko uświadomiła sobie, że jej publiczne otwarcie się pomogło wielu kobietom przepracować własne traumy i inaczej spojrzeć na skomplikowane życiowe zakręty.

Poraziła mnie skala kobiet, które napisały do mnie, że przeżyły to samo. Okazuje się, że w Polsce niestety wiele dzieci zostało skrzywionych w ten sposób. Dzisiaj wiem, że dałam ludziom taki impuls do tego, żeby zrzucili z siebie to poczucie ofiary. Bo to jest coś, co ci towarzyszy przez całe życie. Nawet jeśli jesteś wychowany, nie chcę używać słowa patologia, ale w takich warunkach skrajnie niekorzystnych, to jesteś w stanie wyjść i zupełnie odmienić swoje życie - skwitowała.

Monika Jarosińska o "Królowej przetrwania": Nie tęskniłam za mężem