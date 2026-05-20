Śmierć dziecka w żłobku w Ząbkach. Na miejscu policja i prokurator

Dramat w Żabkach. Nie żyje dwuletnie dziecko

Tragiczne wydarzenia rozegrały się w Ząbkach w powiecie wołomińskim. Na terenie żłobka przy ulicy Kwiatowej zmarło niespełna 2-letnie dziecko. Zgłoszenie wpłynęło w środę po godzinie 16. - Policjanci byli na miejscu już pięć minut później - mówi mł. asp. Chmura. Tragedia rozegrała się na podwórku należącym do placówki opiekuńczej.

Na miejsce skierowano ratowników medycznych, straż pożarną i policję. Przez dłuższy czas trwała walka o życie dziecka. Mimo prowadzonej reanimacji nie udało się go uratować. Ratownicy stwierdzili zgon.

Całe Ząbki opłakują zamordowanego sklepikarza

W akcji uczestniczyły dwa zastępy straży pożarnej oraz dwa zespoły ratownictwa medycznego. Na miejscu pracują również funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratora. Wstępne badania wykazały, że opiekunowie pełniący opiekę nad dziećmi byli trzeźwi. Śledczy prowadzą czynności mające ustalić dokładny przebieg zdarzenia oraz jego przyczyny.

Na razie służby nie przekazują dodatkowych informacji dotyczących tego, co wydarzyło się na terenie żłobka. Postępowanie jest w toku. - Rodzice zostali objęci pomocą psychologiczną - dodaje policja.

Źródło: se.pl, Miejski Reporter