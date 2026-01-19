Ostrołęka: Śmierć na budowie żłobka. Prokuratura prowadzi śledztwo

Do zdarzenia doszło w sobotę, 17 stycznia 2026 roku, po południu. Jak informuje Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, Marek F. (68 l.) zmarł, a Andrzej Ł. (67 l.) w ciężkim stanie trafił do szpitala. Mężczyźni nadzorowali proces osuszania tynku wewnątrz budynku żłobka miejskiego przy ul. Mazowieckiej w Ostrołęce. Do osuszania ścian używali agregatów prądotwórczych.

Do mężczyzn próbował się dodzwonić kierownik budowy. Żaden z mężczyzn nie odebrał telefonu. Zaniepokojony sytuacją kierownik poprosił znajomego, by pojechał na miejsce i sprawdził, czy wszystko jest w porządku. Po godzinie 15 na teren budowy przyjechał Mariusz B., który miał sprawdzić postęp prac. Drzwi do budynku były otwarte. Po wejściu do środka Mariusz B. znalazł Marka F. i Andrzeja Ł. leżących na podłodze w korytarzu. Natychmiast wezwał służby ratunkowe.

Na miejsce przybyły policja i pogotowie. Lekarz stwierdził zgon Marka F., natomiast Andrzej Ł. w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala w Ostrołęce.

Zabił ich czad? Śledztwo w toku

Pod nadzorem prokuratora przeprowadzono na miejscu czynności procesowe. Zabezpieczono dwa agregaty prądotwórcze zasilane benzyną, urządzenie współpracujące z agregatami oraz kilka pojemników z cieczą, prawdopodobnie benzyną.

„Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu, nie można wykluczyć, że przyczyną zgonu mężczyzny było zatrucie tlenkiem węgla” – informuje rzecznik prokuratury Elżbieta Edyta Łukasiewicz. Ciało Marka F. zostało zabezpieczone w celu przeprowadzenia sekcji zwłok, która ma ustalić dokładną przyczynę śmierci. Sprawę prowadzi Komenda Miejska Policji w Ostrołęce.

Andrzej Ł. przebywa na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej w szpitalu w Ostrołęce. Jego stan jest ciężki. Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi śledztwo, mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tragedii. Jak podkreśla rzecznik prokuratury, aktualnie podejmowane są czynności, które mają na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia.