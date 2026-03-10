Radny chce, by ratusz łączył pary. Internauci przecierają oczy ze zdumienia!

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-03-10 13:57

Czy miasto powinno pomagać mieszkańcom… znaleźć miłość? Warszawski radny wpadł na nietypowy pomysł i zapytał ratusz o możliwość stworzenia miejskiej usługi randkowej. Według niego samotność w stolicy rośnie, a samorząd mógłby pomóc warszawiakom w poznawaniu nowych ludzi. A urzędnicy? Nawet nie podejmują rękawicy.

Miejska usługa randkowa? Warszawski radny pyta, czy miasto połączy singli

i

Autor: Marek Kudelski/Super Express, Shutterstock (2)/ Shutterstock Miejska usługa randkowa? Warszawski radny pyta, czy miasto połączy singli

Samotność w wielkich miastach staje się coraz poważniejszym problemem społecznym. Zwrócił na to uwagę warszawski radny Jan Mencwel, który skierował do prezydenta stolicy interpelację z nietypową propozycją. Chciałby, aby miasto pomogło mieszkańcom w nawiązywaniu nowych relacji − od przyjaźni po związki.

W interpelacji przypomniał, że socjologowie mówią już o „epidemii samotności”, która w Polsce dotyka ponad połowy dorosłych − nawet 53-68 proc. Jak zaznaczył, szczególnie odczuwają ją osoby młode i seniorzy. Radny podkreślił też, że choć nie ma dokładnych badań dla Warszawy, można przypuszczać, że problem „w dużej mierze dotyka również mieszkańców naszego miasta”.

Samotność w Warszawie. Propozycja radnego

Mencwel zwrócił uwagę, że rosnąca izolacja społeczna przekłada się na coraz rzadsze zawieranie małżeństw i trwałych relacji. W jego ocenie odbija się to nie tylko na zdrowiu psychicznym mieszkańców, ale także na demografii. Dlatego zapytał ratusz, czy nie warto wprowadzić dla warszawiaków usługi − internetowej lub działającej offline − która pomagałaby w „zawiązywaniu nowych znajomości, czy to relacji romantycznych, czy to przyjaźni czy może więzi sąsiedzkich”.

Radny przekonuje, że podobne funkcje kiedyś pełniły media społecznościowe. Dziś jednak, jak mówi, zostały podporządkowane biznesowi i zyskom z danych użytkowników.

Mieszkańcy i mieszkanki Warszawy coraz częściej narzekają na samotność i niby taka samotność w wielkim mieście to taki stereotyp, ale naprawdę jest taka, że coś jest rzeczywiście nie tak − mówi w rozmowie z „Super Expressem”. Jak dodaje, dane pokazują, że młodzi ludzie zawierają coraz mniej związków, a seniorzy często czują się samotni.

Miejska usługa randkowa. Jak to miałoby działać?

Jego zdaniem stolica mogłaby stworzyć miejski portal społecznościowy pomagający poznawać sąsiadów, zawierać nowe znajomości czy tworzyć kółka zainteresowań. − No i też czemu nie mógłby służyć do tego, żeby szukać pary do randkowania − dodaje radny. Według niego miasto dysponuje ogromną bazą informacji o wydarzeniach i miejscach w Warszawie, które mogłyby być wykorzystywane do podpowiadania mieszkańcom, gdzie i jak spędzać czas z innymi.

Sam pomysłodawca nie ma jednak złudzeń co do tempa działania urzędu. − Możliwości są olbrzymie, trzeba tylko chcieć − mówi, dodając jednocześnie, że nie spodziewa się szybkiej realizacji projektu, choć zapowiada, że będzie dalej o niego walczył.

Reakcja Ratusza na nietypowy pomysł

Ratusz do pomysłu jednak się nie odniósł. Sekretarz miasta Maciej Fijałkowski odpisał krótko: − Pana wystąpienie − z uwagi na jego treść − nie spełnia kryteriów pozwalających uznać je za interpelację.

I jak dodał: – Nie znajdą wobec niego zastosowania regulacje ustawowe dotyczące tej instytucji.

Oznacza to, że miasto w ogóle nie odpowiedziało na pytanie o możliwość stworzenia miejskiej aplikacji randkowej. Według urzędników pismo nie spełnia wymogów formalnych, bo interpelacje powinny dotyczyć „spraw o istotnym znaczeniu dla gminy”. W praktyce więc temat utknął w miejscu.

Samotność w miastach. Globalny problem

Tymczasem problem samotności w metropoliach rośnie − w Japonii powołano nawet ministra ds. samotności, zaś w samym Tokio działa podobna miejsca usługa – do tej, którą proponuje radny Mencwel. W Londynie rozwijane są programy integracji sąsiedzkiej. W Warszawie funkcjonują Miejsca Aktywności Lokalnej, które mają pomagać sąsiadom się poznawać. Czy kiedyś dołączy do nich także miejska platforma do poznawania ludzi? Na razie ratusz nie chce o tym rozmawiać.

Polecany artykuł:

Potworny finał randki z internetu. Zamiast upojnej nocy przeżył chwile grozy
To nie wieś, to Warszawa. Fatalny stan ulic w stolicy
Sonda
Z której aplikacji randkowej korzystasz najczęściej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RANDKI
MIŁOŚĆ