Radny chce, by ratusz łączył pary. Internauci przecierają oczy ze zdumienia!

Samotność w wielkich miastach staje się coraz poważniejszym problemem społecznym. Zwrócił na to uwagę warszawski radny Jan Mencwel, który skierował do prezydenta stolicy interpelację z nietypową propozycją. Chciałby, aby miasto pomogło mieszkańcom w nawiązywaniu nowych relacji − od przyjaźni po związki.

W interpelacji przypomniał, że socjologowie mówią już o „epidemii samotności”, która w Polsce dotyka ponad połowy dorosłych − nawet 53-68 proc. Jak zaznaczył, szczególnie odczuwają ją osoby młode i seniorzy. Radny podkreślił też, że choć nie ma dokładnych badań dla Warszawy, można przypuszczać, że problem „w dużej mierze dotyka również mieszkańców naszego miasta”.

Samotność w Warszawie. Propozycja radnego

Mencwel zwrócił uwagę, że rosnąca izolacja społeczna przekłada się na coraz rzadsze zawieranie małżeństw i trwałych relacji. W jego ocenie odbija się to nie tylko na zdrowiu psychicznym mieszkańców, ale także na demografii. Dlatego zapytał ratusz, czy nie warto wprowadzić dla warszawiaków usługi − internetowej lub działającej offline − która pomagałaby w „zawiązywaniu nowych znajomości, czy to relacji romantycznych, czy to przyjaźni czy może więzi sąsiedzkich”.

Radny przekonuje, że podobne funkcje kiedyś pełniły media społecznościowe. Dziś jednak, jak mówi, zostały podporządkowane biznesowi i zyskom z danych użytkowników.

− Mieszkańcy i mieszkanki Warszawy coraz częściej narzekają na samotność i niby taka samotność w wielkim mieście to taki stereotyp, ale naprawdę jest taka, że coś jest rzeczywiście nie tak − mówi w rozmowie z „Super Expressem”. Jak dodaje, dane pokazują, że młodzi ludzie zawierają coraz mniej związków, a seniorzy często czują się samotni.

Miejska usługa randkowa. Jak to miałoby działać?

Jego zdaniem stolica mogłaby stworzyć miejski portal społecznościowy pomagający poznawać sąsiadów, zawierać nowe znajomości czy tworzyć kółka zainteresowań. − No i też czemu nie mógłby służyć do tego, żeby szukać pary do randkowania − dodaje radny. Według niego miasto dysponuje ogromną bazą informacji o wydarzeniach i miejscach w Warszawie, które mogłyby być wykorzystywane do podpowiadania mieszkańcom, gdzie i jak spędzać czas z innymi.

Sam pomysłodawca nie ma jednak złudzeń co do tempa działania urzędu. − Możliwości są olbrzymie, trzeba tylko chcieć − mówi, dodając jednocześnie, że nie spodziewa się szybkiej realizacji projektu, choć zapowiada, że będzie dalej o niego walczył.

Reakcja Ratusza na nietypowy pomysł

Ratusz do pomysłu jednak się nie odniósł. Sekretarz miasta Maciej Fijałkowski odpisał krótko: − Pana wystąpienie − z uwagi na jego treść − nie spełnia kryteriów pozwalających uznać je za interpelację.

I jak dodał: – Nie znajdą wobec niego zastosowania regulacje ustawowe dotyczące tej instytucji.

Oznacza to, że miasto w ogóle nie odpowiedziało na pytanie o możliwość stworzenia miejskiej aplikacji randkowej. Według urzędników pismo nie spełnia wymogów formalnych, bo interpelacje powinny dotyczyć „spraw o istotnym znaczeniu dla gminy”. W praktyce więc temat utknął w miejscu.

Samotność w miastach. Globalny problem

Tymczasem problem samotności w metropoliach rośnie − w Japonii powołano nawet ministra ds. samotności, zaś w samym Tokio działa podobna miejsca usługa – do tej, którą proponuje radny Mencwel. W Londynie rozwijane są programy integracji sąsiedzkiej. W Warszawie funkcjonują Miejsca Aktywności Lokalnej, które mają pomagać sąsiadom się poznawać. Czy kiedyś dołączy do nich także miejska platforma do poznawania ludzi? Na razie ratusz nie chce o tym rozmawiać.

