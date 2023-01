Co oznacza skrót K+M+B na drzwiach? Czy to poprawny zapis?

Garwolin. Rodzina zatruła się czadem

Dramatyczna akcja rozegrała się popołudniu przy ul. Jagodzińskiej. - Około godziny 14 wpłynęło do nas zgłoszenie o trzech osobach podtrutych tlenkiem węgla. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, jednak pierwszy był Zespół Ratownictwa Medycznego. Lądowały też dwa śmigłowce LPR. Poszkodowani kobieta i dwoje dzieci byli w chwili ewakuacji przytomni – powiedział oficer prasowy straży pożarnej w Garwolinie Tomasz Biernacki. Obie podniebne karetki lądowały na posesji w pobliżu domu jednorodzinnego, w którym doszło do nieszczęścia. Na razie nie wiemy, w jakim stanie są poszkodowani.

Czym jest czad?

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym. Dlatego nazywany jest cichym zabójcą. Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw, m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni, czy też zapchanego i nieszczelnego przewodu kominowego lub uszkodzonego połączenia między kominami i piecami. Szczelnie pozamykane okna (czasami jeszcze dodatkowo uszczelnione), pozaklejane kratki, brak otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych, jak również brak regularnych kontroli drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych sprawiają, że w naszych mieszkaniach lub domach możemy nie być bezpieczni. W niewietrzonych pomieszczeniach bardzo łatwo może dojść do tragedii.