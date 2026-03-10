Przemoc domowa w Warszawie. Lawinowo rośnie liczba Niebieskich Kart. Przerażające dane

W Warszawie w latach 2023-2025 odnotowano wzrost o 45% w liczbie wszczętych procedur Niebieskiej Karty oraz wzrost o około 30% w liczbie rodzin objętych tą procedurą z powodu przemocy domowej.

Przemoc domowa – palący problem, o którym mówi się za mało

Przemoc domowa to nie tylko siniaki i złamania. Przybiera wiele form, często równie bolesnych i niszczących, choć niewidocznych na pierwszy rzut oka. To kontrolowanie, poniżanie, izolowanie od bliskich, groźby, szantaż emocjonalny, a także przemoc ekonomiczna, pozbawiająca ofiarę niezależności i możliwości decydowania o własnym życiu. Wszystkie te działania mają jeden cel: złamać ducha i uzależnić ofiarę od sprawcy.

Niebieska Karta – nie bój się prosić o pomoc

W odpowiedzi na ukrytą epidemię przemocy domowej powstała procedura "Niebieskiej Karty" - system skoordynowanych działań, mających na celu zapewnienie wsparcia i ochrony osobom dotkniętym przemocą. To sygnał alarmowy, uruchamiający sieć pomocy, w której skład wchodzą m.in. policja, ośrodki pomocy społecznej, służba zdrowia i placówki oświatowe. "Niebieska Karta" to pierwszy krok w stronę wyzwolenia się z kręgu przemocy, oferujący ofierze poczucie bezpieczeństwa i realną szansę na odzyskanie kontroli nad swoim życiem.

Przerażające dane z Warszawy

Radna Renata Niewitecka pytała o dane z trzech lat dotyczących występowania przemocy domowej na terenie Warszawy. Z odpowiedzi jaką uzyskała wynika, że w stolicy o 45 proc. wzrosła w latach 2023-2025 liczba wszczętych procedur Niebieskiej Karty w Warszawie, a także o około 30 proc. wzrosła liczba rodzin, w których realizowana była ta procedura.

Najwięcej procedur wszczęto w 2025 roku na Białołęce (530), Mokotowie (440) i Pradze-Południe (404). Najmniej w Wesołej (41), Rembertowie (55) i Wilanowie (67).

Z kolei najwięcej rodzin objętych procedurą w 2025 roku jest na Mokotowie (601), Pradze-Południe (511) i Ursynowie (445), a najmniej w Rembertowie (86), Wesołej (90) i Wilanowie (92).

