Ciała małżeństwa w Ciechanowie. Sekcja zwłok potwierdza zbrodnię

47-letni mieszkaniec Ciechanowa miał zabić swoją żonę, a później odebrać sobie życie - to wstępne okoliczności zbrodni na osiedlu Płońska, o których informuje Polskie Radio RDC. We wtorek, 23 lipca, odbyła się sekcja zwłok obydwojga, z której wynika, że na ciele mężczyzny i 28-letniej kobiety znaleziono rany cięte i kłute, choć szczególnie dużo miała ich poszkodować. W rozmowie z rozgłośnią prokurator rejonowy w Ciechanowie Przemysław Bońkowski powiedział, że kobieta została "skatowana". Do odkrycia doszło w piątek, 19 lipca, a w mieszkaniu znaleziono również 3-letnie dziecko małżeństwa, które trafiło na razie pod opiekę rodziny zastępczej.

To niejedyna nowa informacja dotycząca zdarzeń z Ciechanowa. Okazało się, że w okresie od grudnia 2023 do maja br. rodzina była objęta procedurą Niebieskiej Karty. Na jej początku 28-latka odmówiła złożenia zeznań w prokuraturze, bo "chciała ratować małżeństwo", co potwierdziła w oświadczeniu. Ich sytuację na bieżąco sprawdzali:

dzielnicowy;

pracownik socjalny;

pracownik Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

działając w ramach specjalnej grupy. Nikt z nich nie otrzymał informacji, by w rodzinie znowu działo się coś niedobrego. Dalsza cześć tekstu poniżej.

Ta makabryczna zbrodnia wstrząsnęła Nową Sarzyną Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.