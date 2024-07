Wypadek w Wesołej w Warszawie. Matka i 9-latka potrącone przez tira

Kobieta i jej 9-letnia córka zostały zabrane do szpitala - to konsekwencje wypadku, do którego doszło we wtorek, 23 lipca, w Wesołej w Warszawie Jak informuje policja, zdarzenia miało miejsce na skrzyżowaniu Cieplarnianej z Jana Pawła II. Poszkodowane jechały na rowerach przez przejazd na pierwszej z ulic, gdy jak podaje tvn24.pl, w prawo skręcał kierujący samochodem ciężarowym marki Volvo. Mężczyzna uderzył w kobietę i 9-latkę, w wyniku czego zostały one ranne - nie wiadomo, w jakim są stanie. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Obie poszkodowane trafiły do szpitala. Kierowca tira był trzeźwy - informuje w rozmowie z "Super Expressem" Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

Jak dodają mundurowi, utrudnienia na miejscu wypadku powinny się niedługo zakończyć. Szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia nadal pozostają przedmiotem analizy.