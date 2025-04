Zdaniem ogrodników ten nawóz do hortensji działa lepiej niz fusy z kawy. Wiele osób go nie stostuje i dlatego hortensje marnieją. Pobudza kwitnienie i sprawia, że liście stają sie zielone i mięsiste

Lepszy niż fusy z kawy. Czy nawozić hortensje w sezonie kwitnienia?

Dla wielu osób to najpiekniejsze krzewy ozdobne. W ostatnich latach swoją popularnością przyćmiły nawet róże. Hortensje, zarówno bukietowe jak i ogrodowe, na dobre zagościły w polskich ogrodach i na działkach. Naturalnym ich domem jest Azja, hoduje się tam tysiące odmian, które co roku zachwycają swoimi kwiatami. W Polsce najczęściej wybieranie się odmiany: bukietową, ogrodową oraz pnącą. Choć nie są trudne w uprawie to mają swoje specyficzne wymagania. Hortensje najlepiej rosną na żyznych glebach o kwaśnym podłożu. Profesjonalni ogrodnicy wskazują, że pH gleby pod uprawę hortensji powinno wynosić od 5,5 do 6. Należy również regularnie sprawdzać kwasowość i w razie potrzeby stosować odpowiednie nawozy. Wśród domowych sposobów na nawożenie hortensji najczęściej wymienia się fusy z kawy. Zawierają one azot, potas oraz fosfor, które są niezbędne do prawidłowego wzrostu oraz kwitnienia hortensji. Dodatkowo delikatnie zakwaszają glebę i ja spulchniają sprawiając, że roślina ma łatwiejszy dostęp do substancji odżywczych znajdujących się w ziemi. Hortensje to krzewy, które uwielbiają wodę. Nie bez powodu łacińska nazwa – Hydrangea, wywodzi się od słów "pojemnik na wodę".

Profesjonalni ogrodnicy wskazują, że domowe odżywki są skuteczne, ale mogą być niewystarczalne. Do nawożenia hortensji najczęściej zalecany jest biohumus. jest to organiczny nawóz przeznaczony do wielu roślin. Powstaje on z przetworzonych resztek roślin, obornika, torfu czy odpadów spożywczych. Jest bogaty w mikroorganizmy, substancje odżywcze, enzymy i humus. Pozytywnie wpływają one na rozwój i rozrost hortensji, a także chronią przed chorobami i działaniem wielu szkodników. Biohumus wzbogaca podłoże i poprawia odporność gleby. Biohumus uchodzi za jeden z najbardziej bogatych nawozów. W sklepach ogrodniczych możesz kupić płynne odżywki z biohumusem przeznaczone do podlewania hortensji. Tego rodzaju odżywki najczęściej miesza się z wodą i takim roztworem podlewania krzewy hortensji. Biohumus można stosować przez cały sezon kwitnienia.