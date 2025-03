i Autor: SHUTTERSTOCK Hortensje. Jak o nie dbać?

Wszystkie tajniki pielęgnacji hortensji. Sprawdź, zanim ruszy sezon. Spełnisz te zasady, hortensje będą kwitły jak szalone

Przepiękne kwiaty, które kwitną całe lato, a do tego zmieniają kolory. Hortensje w różnych barwach to duma wielu ogrodników i amatorów kwitnących roślin. Ich bujne, kolorowe kwiaty zdobią ogrody od wiosny aż do późnej jesieni. Jednak aby cieszyć się pełnią ich urody, warto poznać tajniki pielęgnacji. Oto jak dbać o hortensje, jakie odżywki stosować i jak przygotować je na nadchodzący sezon.