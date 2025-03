Jak podlewać hortensje w marcu i kwietniu? Dodaj do wody ten jeden składnik, a hortensja obrodzi kwiatami. Wczesnowiosenna odżywka do krzewów ozdobnych

Zalej wodą i podlej paprotkę, a wystrzeli w górę jak z procy. Ten odżywczy płyn wzmocni ją i pobudzi do wzrostu. Domowa odżywka do paprotki

Wiosenna pielęgnacja hortensji. Czym nawozić krzew?

Hortensja to prawdziwa królowa polskich ogrodów. Mimo, że pochodzi z Azji to w polskim klimacie radzi sobie wyjątkowo dobrze. Krzewy hortensji w zależności od gatunku kwitną od czerwca do września. Ich duże i kuliste kwiaty zachwycają każdego. Nawet po przekwitnięciu utrzymują się na łodygach i ozdabiają ogród jesienią. Obecnie na świecie uprawianych jest ponad 80 różnych gatunków hortensji, z czego w Polsce hoduje się zaledwie kilka. Do najpopularniejszych odmian hortensji należą:

hortensja bukietowa - posiada stożkowe kwiaty i wymaga cięcia na wiosnę. Znane odmiany hortensji bukietowej to Endless Summer, Nikko Blue i Bailmer.

hortensja drzewiasta - to dość wysoki krzew, który tworzy luźne pędy. Znane odmiany to Annabelle i Invincibelle Spirit.

hortensja pnąca – największa spośród hortensji. Osiąga nawet 20 m. Sadzi się ją wokół starych drzew lub przy murach.

hortensja ogrodowa –to najbardziej popularny, ale zarazem wymagający, gatunek hortensji. Kwitnie na ubiegłorocznych pędach.

Nawożenie hortensji należy rozpocząć tuż po zdjęciu zimowych okryć. Niektóre gatunki hortensji wymagają okrywania na zimę, jednak marze to dobry czas na zdejmowanie agrowłókniny. Początek wiosny to także czas intensywnego nawożenia. To właśnie teraz należy odpowiednio wzmocnić roślinę i ochronić ją przed działaniem chorób oraz szkodników. Wiosną najczęściej polecane są nawozy o przedłużonym działaniu zawierające azot. Składnik ten nie tylko wzmacnia układ korzeniowy roślin, ale także wydłuża procesy kwitnienia. W nawozach do hortensji azot delikatnie zakwasza glebę. Równie ważna w nawozach jest zawartość potasu oraz fosforu. Oba te składniki stymulują hortensje do wzrostu oraz poprawiają kondycję całej rośliny. Nawozy te można stosować do późnej jesieni. We wrześniu warto jednak ograniczyć nawożenie azotem, aby sztucznie nie wydłużać okresu wegetacji i dać roślinie czas na przygotowanie się do zimy.

W marcu i kwietniu podlewam tym hortensje. Domowa odżywka, która pobudza do kwitnienia

W przypadku hortensji często polecane są domowe nawozy. Możesz podlewać krzew odżywkami z fusów po kawie lub skórek z bananów. Świetnym sposobem na odżywienie hortensji jest także odżywka z drożdży piekarskich. Zawierają one wiele cennych witamin oraz mikroelementów, które poprawiają kondycję hortensji. To między innymi potas, magnez oraz witaminy B1, B2 oraz B3. Nawóz z drożdży wzmacnia system korzeniowy oraz ułatwia pobierania wody z gleby, co jest niezwykle ważne wczesną wiosną. Dodatkowo drożdże chronią także przed drobnoustrojami i bakteriami oraz zapobiegają wielu chorobom, na które narażone są rośliny. Jak przygotować odżywkę do hortensji z drożdży piekarskich? Wystarczy, że 100 g sfermentowanych drożdży zasypiesz dwoma szklankami cukru i odstawisz na około 2 godziny. Gdy cukier całkowicie się rozpuści zalej całość lenią wodą. Nawóz drożdży do hortensji będzie gotowy po kilku dniach. Przed podlewaniem rozcieńczaj go z wodą w proporcjach 1 szklanka nawozu na 10 l wody.

