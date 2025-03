Zrób to z płynem do naczyń. W ten sposób wyczyścisz kanapę na wiosnę. Usuwa tłuste plamy, pot oraz odciski rąk. Czyszczenie kanapy

W zależności od gatunku, hortensje przycinamy w inny sposób i w innym czasie. Według ekspertów najlepszym czasem na obcinanie hortensji ogrodowych jest czas od marca do kwietnia.

Kiedy ciąć hortensje? Ogrodnicy podają termin ważnego zabiegu, bez którego kwiaty nie zakwitną

Najlepszym terminem na radykalne cięcie hortensji jest wiosna. Jednak zimą też musimy dbać o rośliny zarówno w gruncie, jak i w donicach. Hortensje mają mnóstwo odmian i niektóre znakomicie radzą sobie z mrozem. Niektóre trzeba jednak zabezpieczyć na zimę. Mowa tutaj o kapryśnej hortensji ogrodowej, której musimy zapewnić odpowiednie zimowanie. Według ekspertów najlepszym czasem na obcinanie hortensji ogrodowych jest czas od marca do kwietnia. Po przymrozkach, gdy roślina zacznie wypuszczać liście. Ważne, by usunąć jedynie suche kwiatostany i pędy. Natomiast hortensja bukietowa po zimie potrzebuje naszej uwagi. Z końcem marca, gdy nie ma ryzyka większych przymrozków, możemy zabrać się za przycinanie krzewów. Najpierw usuwamy chude pędy. Wycinamy je przy samym pniu, dzięki temu roślina nie będzie marnowała energii na drobne gałązki, całą energię odda grubszym pniom, z których powstają najokazalsze kwiaty. W przypadku grubszych pędów przycinamy nad trzecim oczkiem. Używamy do tego ostrych narzędzi, żeby nie uszkodzić rośliny. Oczywiście po zimie usuwamy także stare i wyschnięte gałęzie. Następnie podlewamy lub podsypujemy roślinę nawozem i podlewamy, jeśli jest sucho.

Kiedy sadzić hortensje?

Chociaż nie ma dokładnej daty sadzenia hortensji do gruntu, to ogrodnicy radzą robić to wiosna lub jesienią. Przy przesadzaniu krzewów z doniczki do ogrodu trzeba pamiętać, że kwiaty źle znoszą niskie temperatury. Jeśli decydujemy się na sadzenie jesienią, trzeba to zrobić na początku nowej pory roku, tak by krzewy miały czas na ukorzenienie się i aklimatyzację. Jesienne sadzenie hortensji nie wymaga obfitego podlewania, ale trzeba pamiętać o zabezpieczeniu krzewu na zimę. Jeśli decydujemy się na wiosenne sadzenie kwiatów, trzeba to zrobić wtedy, gdy ryzyko przymrozków jest niewielkie. Trzeba tez pamiętać, że hortensje wymagają obfitego podlewania przez cały okres wegetacji. Hortensje poza kwaśną glebą uwielbiają także wilgotne podłoże. Dlatego, jeśli chcemy należycie dbać o te kwiaty, musimy pamiętać o regularnym i dość obfitym podlewaniu. Krzewu nie wolno sadzić także na nasłonecznionym stanowisku. Ostre słońce nie służy roślinie. O wiele lepiej będzie rosła w półcieniu. W okresie suszy ważne jest także ściółkowanie gleby, które zapobiegnie utracie wilgoci. Istotne jest także odpowiednie nawożenie, które zapewni obfite kwitnienie. W sklepach ogrodniczych jest mnóstwo preparatów przeznaczonych do hortensji, ale trzeba stosować je zgodnie z instrukcją. Nadmiar nawozu może wywołać odwrotne skutki.

