Kruszę, zalewam wodą i w marcu zaczynam podlewanie tym hortensji. Ten nawóz za 5 zł sprawia, że hortensja kwitnie jak na sterydach. Odżywka do hortensji

Wiele osób nie wyobraża sobie ogrodu bez hortensji. Te przepiękne krzewy dawno zdominowały polskie działki i przydomowe ogródki. Choć naturalnie pochodzą z Azji to dobrze radzą sobie w naszym klimacie. Nie wymagają specjalistycznej pielęgnacji i dobrze znoszą polskie zimy. Jednym z najważniejszych aspektów pielęgnacji krzewów hortensji jest ich nawożenie. Najważniejsze jest pierwsze nawożenie w sezonie. To ono wzmocnia i przygotowuje krzewy do okresu kwitnienia. W tym czasie należy stosować odżywki bogate w fosfor oraz potas. Składniki te świetnie odżywiają rośliny, a także wzmacniają układ korzeniowo oraz łodygi i liście. Wiosną można stosować także nawozy azotowe, które wydłużają procesy kwitnienia.

Do nawożenia hortensji można wykorzystać domowe odżywki. Rewelacyjnie sprawdzą się do tego odżywki ze skórek po bananach lub fusy z kawy. Oba te składniki bogate są w fosfor, potas oraz azot. Innym sposobem nawożenia hortensji jest odżywka z drożdży piekarskich. Stanowi ona prawdziwą bombę witaminową dla hortensji. Wystarczy, że weźmiesz kostkę świeżych drożdży i wymieszasz je z 1 szklanką cukru. Całość odstaw na około 2 godziny. Po tym czasie wrzuć mieszankę drożdży i cukru do wiadra i zalej 10 l wody (najlepiej deszczówki). Tak przygotowany wywar przykryj gazą i odstaw na tydzień. Po tym czasie sfermentowany nawóz rozcieńczaj z wodą w proporcjach: 1 szklanka odżywki na 10 l wody. Podlewaj nim hortensje raz na dwa tygodnie.

Wiosenna pielęgnacja hortensji. Jak przycinać krzew?

Hortensje nie są trudne w uprawie, warto jednak pamiętać, że należy je regularnie przycinać. Dzięki temu hortensja będzie lepie rosła i bujniej kwitła. Co ciekawe, hortensji nie przycinamy jesienią, a dopiero wczesną wiosną. Przycinanie hortensji na jesień może sprawić, że kwiaty nie zakwitną w kolejnym roku. Hortensje należy przycinać tuż przed okresem wzrostu. Eksperci wskazują, że najlepszym terminem jest przełom marca i kwietnia, czyli już po przymrozkach, ale przed rozpoczęciem okresu wegetacji. Pędy hortensji ucinaj na 2/3 długości. Praktycznie wszystkie odmiany hortensji warto przycinać, wyjątkiem jest hortensja kosmata i pnąca, w przypadku których jedyne, co musisz zrobić, to usunąć suche i uszkodzone gałązki.

