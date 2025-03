Niemiecka metoda na pozbycie się mchu z trawnika. Rozkrusz, posyp trawę i podlej. Mech zniknie w okamgnieniu. Domowe sposoby na pozbycie się mchu z trawnika

Dlaczego na Twoim trawniku pojawia się mech?

Mech to naturalny element ekosystemu. Pełni on bardzo ważną rolę - zapobiega erozji gleby, a także pochłania dwutlenek węgla. Dodatkowo mech świetnie absorbuje wodę. Dzięki temu, że nie posiada korzeni może z łatwością porastać tereny trudne dla zasiedlenia przez inne rośliny. Mech w przyrodzie nie jest problemem. Sytuacja jest zgoła inna, gdy mech pojawia się na trawniku w ogrodzie. W tym przypadku może ona całkowicie zniszczyć trawnik i rozrastać się kosztem trawy. W pielęgnacji trawnika warto zadbać o to, by nie stwarzać mchowi warunków do rozrostu.

Mech najczęściej pojawia się na terenach wilgotnych i dobrze zacienionych. Zbierające się kałuże oraz brak regularnego koszenia trawnika mogą przyczyniać się do szybszego rozrostu mchu. Aby skutecznie ograniczyć mech na trawniku warto go regularnie kosić i nawozić. Raz lub dwa razy to roku dobrze jest przeprowadzić wertykulację trawnika, która polega na pionowym nacinaniu trawy. Równie ważne jest grabienie i usuwanie martwych elementów roślin z trawnika.

Rozsyp to na trawniku, a mech przestanie być problemem

Jeżeli na Twoim trawników pojawił się mech możesz sięgnąć po domowe sposoby na jego usunięcie. Najczęściej w takiej sytuacji polecana jest mieszanka octu z wodą. Ocet wysusza mech oraz chwasty. Może on jednak zniszczyć również trawę. Metodę z użyciem octu lepiej stosować na mech na kostce brukowej lub na dachówkach. Na trawniku sprawdzi się natomiast klasyczna kreda szkolna. Kup kredę, rozkruszą ją i rozsyp na miejscach porastających mchem. Odczekaj kilka minut, a następnie delikatnie polej wodą. Mech często pojawia się w miejscach, gdzie występuje kwaśna gleba. Kreda zmienia jej odczyn na zasadowy, dzięki czemu usuwa mech z połaci trawy. Podobnie zadziała również popiół z kominka lub z ogniska. W tym przypadku nie tylko wyeliminujesz problem mchu, ale także dodatkowo odżywisz trawnik. Popiół zawiera bowiem wiele składników odżywczych, które sprawdzają się w pielęgnacji trawnika.

