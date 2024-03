Dodaję 30 g do wody, a po 10 dniach mam odżywkę do sadzonek pomidorów. Latem obsypują się owocami. Nawóz do pomidorów na wiosnę

Niektórzy przeprowadzają pierwsze koszenie trawy po zimie już z końcem marca, jednak ogrodnicy tłumaczą, że to zły pomysł. Wczesna wiosna charakteryzuje się kapryśną pogodą. Jeśli skosimy trawnik za wcześnie, trawa może sobie nie poradzić z przymrozkami. Natomiast gdy zrobimy to za późno, źdźbła będą za stare i nie rozkrzewia się wystarczająco. Kiedy zatem najlepiej kosić trawę po zimie?

Kiedy kosić trawę po zimie? Ogrodnicy radzą, by nie trzymać się konkretnych dat, ważne jest coś innego

Zanim zabierzemy się do koszenia trawnika po zimie, musimy dobrze przygotować teren. Usunąć kamienie, patyki i stare liście, które nagromadziły się przez zimę. Warto także wyrównać teren, uzupełnić dziury, jeśli takie się pojawiły oraz przeprowadzić wertykulację. Pierwsze wiosenne koszenie powinno się przeprowadzić na przełomie kwietnia i maja. Jednak ogrodnicy radzą, by nie kierować się kalendarzem a stanem trawnika i pogodą. Trawa powinna sięgać 8-10 cm i mieć soczysty zielony kolor. Pierwsze koszenie powinno być także wyższe niż zazwyczaj. W przypadku trawników użytkowych zalecana wysokość koszenia to 5-6 cm, w przypadku trawników ozdobnych – 3-4 cm. Po zakończeniu koszenia trzeba zgrabić trawę. Nie dotyczy to oczywiście użytkowników kosiarek z koszami. Zabieg trzeba przeprowadzać systematycznie co około 7-10 dni, najlepiej w pochmurne, ale bezdeszczowe dni. Koszenie w pełnym słońcu może wysuszyć trawnik, a w deszczu uszkodzić źdźbła. Ważne jednak, aby po koszeniu obficie podlać całą powierzchnię trawnika.

ZOBACZ TEŻ: Ogrodnik radzi, jak pozbyć się mchu z trawnika. Prosty i tani zabieg, który trzeba przeprowadzić jeszcze przed wiosennym koszeniem

QUIZ: Pełen wyzwań test o kwiatach z PRL-u. Jeśli pamiętasz anginkę, to masz już jeden punkt Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś łatwego. Popularna anginka to kwiat, którym babcie leczyły ból ucha. Jaka jest jego prawdziwa nazwa? Pelargonia pachnąca Anginowiec Begonium Dalej