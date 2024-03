Ogrodnik wskazał ważną datę w pielęgnacji trawnika. Robię to zawsze wczesną wiosną i latem cieszę się pięknym dywanem trawy bez mchu. Aeracja trawnika

Zawsze wiosną napowietrzam swój trawnik. Znajomy ogrodnik pokazał mi sposób na aerację trawnika

Aby latem cieszyć się pięknym trawnikiem to wiosną musisz przeprowadzić czynności pielęgnujące. Należy do nich napowietrzanie trawnika, które sprawia, że trawa rośnie lepiej i szybciej. Głębsze i niewidoczne warstwy trawy na skutek wielu czynników ulegają zagęszczeniu oraz zbiciu. Przez to do trawy dostaje się coraz mniej powietrza oraz składników aktywnych. Skutkiem takiego żółknięcie i pogorszenia stanu trawy. Pojawia się również mech na trawniku. Napowietrzanie trawnika ma na celu rozluźnienie systemu korzeniowego i jego większe natlenienie. Regularna aeracja trawnika sprawia, że źdźbła rosną szybciej i lepiej. Ponadto, napowietrzony trawnik lepiej znosi mechaniczne uszkodzenia, takie jak deptanie. Aeracje trawnika warto wykonywać dwa razy do roku - wczesną wiosną i jesienią. Pierwsza aeracja w roku powinna być wykonana kiedy tylko trawa zaczyna wschodzić.

Jak prawidłowo wykonać napowietrzanie trawnika?

Powierzchniowe napowietrzanie trawnika

Powierzchniowa aeracja trawnika polega na utworzeniu niewielkich otworów na głębokości kilku centymetrów pod ziemią. Ten rodzaj aeracji sprawdza się przede wszystkim, gdy zmagasz się z utrudnionym przenikaniem wody. Jest ona polecana na świeżo zasiania trawniku, do 3 roku od ich założenia.

Głębokie napowietrzanie trawnika

Głębokie napowietrzanie trawnika polega na głębszych otworach, które wykonuje się na około 10 cm. Do tego rodzaju aeracji używa się specjalistycznych kolców lub noży rurkowych. Głębokie napowietrzanie trawnika sprawdzi się w przypadku zżółknienia trawy oraz pojawienia się na niej mchu.