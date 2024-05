Jak myć podłogi z paneli lub płytek, żeby były czyste i bez smug? Okazuje się, że wcale nie trzeba wydawać fortuny na drogie detergenty dostępne w sklepach. Lepiej zrobić taki płyn domowym sposobem, szczególnie jeśli dbamy o zdrowie i środowisko. Wystarczy niewiele składników, które w większości znajdziemy w kuchni.

Wyciskam i mieszam z trzema składnikami. Ten domowy płyn do mycia podłóg to cudo. Nie ma smug, a w domu pięknie pachnie i jest higienicznie czysto

Blask podłóg i zapach świeżości w całym domu – taki efekt uzyskasz, używając naturalnego płynu do mycia podłóg. Żeby go zrobić, potrzebujesz jedynie: szklankę wody, łyżeczkę startego szarego mydła, sok wyciśnięty z dwóch cytryn oraz szklankę octu spirytusowego. Wiorki szarego mydła rozpuść w wodzie, następnie przelej ją do butelki. Dodaj sok z cytryny oraz ocet. Zakręć butelkę i potrząśnij kilka razy, aż wszystkie składniki się połączą. Nie zdziw się, jeśli pojawi się piana, to naturalne. Po połączeniu i wymieszaniu składników płyn jest gotowy do użycia. Zmieszaj go z wodą w proporcjach: 200 ml na litr wody. Choć może się wydawać, że ocet i ładny zapach nie idą w parze, to uwierz mi, ten specyficzny fetor szybko się ulatnia. W mieszkaniu unosi się tylko ożywczy aromat cytryn, a antybakteryjne działanie octu spełniło swoją funkcję. Używając takiego płynu dbasz o zdrowie swoje i bliskich. Oszczędzasz pieniądze i chronisz środowisko.

Jak zrobić naturalny środek czyszczący? Wykorzystaj skórki z mandarynek i ocet

Skórki, które zostaną po zjedzeniu kilku mandarynek (wszyscy wiem, że na jednej konsumpcja się nie kończy), umieszczamy w słoiku, zalewamy octem spirytusowym (do ¾ wysokości), zakręcamy i odstawiamy na dwa tygodnie w ciepłe miejsce. Żeby podkręcić aromat i zwiększyć właściwości antybakteryjne mandarynkowego płynu, warto dodać do słoika także kilka goździków. Po tym czasie odcedzamy płyn i gotowe. Po dwóch tygodniach odcedzamy koncentrat. Kiedy ocet z mandarynkowych skórek jest już gotowy właściwie cała praca związana z przygotowaniem domowego płynu do czyszczenia podłóg lub szafek kuchennych już za nami. Ocet świetnie radzi sobie z usuwaniem brudu i rozpuszczaniem tłuszczu. Dlatego wystarczy dodać, go do ciepłej wody i preparat do sprzątania gotowy. Proporcje zależą, od jakiej tego mocy płynu potrzebujemy, ale zazwyczaj wystarcza 100 mililitrów na 2 litry ciepłej wody.

