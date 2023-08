Wlej do wody i wymieszaj. Niezrównanie skuteczny płyn do mycia paneli laminowanych. Będą lśnić bez smug i polerowania

Świetny płyn do mycia paneli. Domowy i ekologiczny

Skuteczny płyn do mycia paneli nie musi kosztować kilkudziesięciu złotych. Tak naprawdę można do tego wykorzystać składniki, które większość z nas ma w swojej kuchni. Tak stworzysz ekologiczny płyn do mycia paneli, który sprawi, że będą lśnić bez smug. Przygotuj w wiadrze lub misce około 3 litry ciepłej wody i wlej do niej pół szklanki octu. Wymieszaj i zamocz ściereczkę lub mopa. Następnie wymyj podłogę przygotowanym roztworem. Pamiętaj oczywiście o tym, aby dokładnie wyżymać mopa z nadmiaru wody, aby nie pozostawiał na panelach zacieków i smug. Niektórzy polecają dodanie do tego domowego płynu do paneli kilku kropel płynu zmiękczającego tkaniny. Otóż ma on działanie antystatyczne, więc będzie odpychać od podłoża kurz. Dodatkowo nada piękny zapach, który będzie unosić się w pomieszczeniu.

Jak myć panele, aby nie było na nich zacieków i smug?

Podczas mycia paneli nie tylko sam płyn ma duże znaczenie. Tu kluczowe są te trzy zasady. Po pierwsze, zanim zaczniesz myć panele na mokro, wcześniej je odkurz. Po drugie, jak już wcześniej wspomnieliśmy - dokładnie wyżymaj mopa lub ściereczkę, którymi myjesz swoje podłogi. Będą szybciej schły. Ostatnią zasadą mycia paneli bez smug jest robienie tego zgodnie z kierunkiem ich ułożenia. Dzięki temu nie zobaczysz na nich smug i nie będziesz musiał ich polerować na sucho.

Sonda Korzystasz z ekologicznych sposobów na porządki domowe? Tak, najczęściej używam octu lub sody Rzadko Nie, wolę sklepowe płyny

Ocet - dlaczego warto zawsze mieć w domu butelkę octu? 12 praktycznych zastosowań octu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zapraszamy do zabawy. Rozwiąż quiz i pochwal się, ile masz punktów: