Mój grubosz nigdy nie zgubi liści. Zmieliłam i zalałam wodą. Domowy nawóz sprawia, że grubosz rośnie jak szalony

Grubosz, znany jako drzewko szczęścia, jest popularną rośliną, ale czasem gubi liście.

Istnieje prosty, domowy sposób na uratowanie marniejącego grubosza i pobudzenie go do wzrostu.

Zmiel, zalej wodą i podlej, a Twój grubosz będzie rósł jak szalony, dzięki cennym składnikom odżywczym.

Jaki sekretny składnik kryje się za tym cudownym nawozem i jak prawidłowo dbać o drzewko szczęścia, by kwitło?

Zmiel, zalej wodą i podlej grubosza, a będzie rósł jak szalony

Grubosz to jedna z najpopularniejszych roślin w polskich domach. Nie tylko prezentuje się okazale, ale związany jest z nią jeden przesąd. Otóż zgodnie z wierzeniami ludowymi grubosz nazywany jest drzewkiem szczęścia i bogactwa. Nic zatem dziwnego, że jest rośliną tak często spotykaną w polskich domach, a jego posiadacze wkładają wiele serca w pielęgnowanie jej, aby rosła jak na drożdżach i miała gęstą koronę liści. Bywa jednak, że mimo włożonego wysiłku, grubosz gubi liście. Co wówczas powinniśmy zrobić, aby uratować naszą roślinę? Zastosuj domowy nawóz do grubosza, który zapewni mu odpowiedni zastrzyk minerałów i składników odżywczych. W efekcie roślina odbije i będzie rosła jak szalona. Jak przygotować ten nawóz? Potrzebujesz dwóch składników. Zmiel, zalej wodą i podlej nim swojego marniejącego grubosza. Będzie dosłownie rósł jak szalony.

Domowy nawóz do grubosza. Jak go przygotować?

Jednym z najlepszych domowych nawozów do grubosza są skorupki jaj. Są one bogatym źródłem wapnia i innych minerałów, które znacząco wspomagają wzrost i zdrowie roślin. Otóż wapń wspomaga rozwój korzeni, aktywuje enzymy niezbędne do procesów metabolicznych oraz wzmacnia ściany komórkowe, a to z kolei zwiększa odporność roślin na choroby. Jak przygotować domowy nawóz do grubosza ze skorupek jajek? Wystarczy skorupki jajek zmielić i wrzucić do słoika. Następnie zalej je wrzątkiem i zostaw na 2 dni. Po tym czasie odcedzonym płynem podlej grubosza.

Pielęgnacja grubosza

Pielęgnacja grubosza nie jest skomplikowana. Najlepszym stanowiskiem dla grubosza jest jasne, słoneczne miejsce. Drzewko szczęścia potrzebuje także ciepła. Mimo że dobrze radzi sobie także w niższych temperaturach, to nie powinniśmy wystawiać go na działanie niższej niż 10 stopni C. Grubosz kwitnie w miarę wzrostu. Jeśli chcemy pobudzić go do kwitnienia, jesienią przestajemy nawozić roślinę i ograniczamy podlewanie.