Kiedy grubosz gubi liście, wlewam do doniczki 100 ml. Odbija i rośnie jak szalony. Domowy nawóz do grubosza

Kiedy grubosz gubi liście, wlewam do doniczki 100 ml. Odbija i rośnie jak szalony

Grubosz jajowaty jest rośliną dosyć często spotykaną w polskich domach. Według ludowych wierzeń jest on nazywany drzewkiem szczęścia i być może dlatego Polacy tak chętnie trzymają go na swoich parapetach. Jak na roślinę, która przynosi obfitość, grubosz nie ma zbyt wielu wymagań. Wystarczy odpowiednie podlewanie i słoneczne stanowisko, a grubosz odwdzięczy się pięknym wyglądem. Niestety bywa także, że grubosz marnieje - jego liście żółkną i z czasem opadają. Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić, aby uratować roślinę? Wówczas zastosuj domowy nawóz do grubosza, który zapewni mu odpowiedni zastrzyk minerałów i składników odżywczych. W efekcie roślina odbije i będzie rosła jak szalona. Jak przygotować ten nawóz?

Domowy nawóz do grubosza. Jak go przygotować?

Nawóz ze skorupek jajek przygotujesz w prosty sposób. Wystarczy skorupki jajek wrzucić do słoika, zalać wrzątkiem i zostawić na kilka dni. Odcedzonym płynem podlewamy grubosza. Skorupki jaj są bowiem bogatym źródłem wapnia i innych minerałów, które znacząco wspomagają wzrost i zdrowie roślin. Otóż wapń wspomaga rozwój korzeni, aktywuje enzymy niezbędne do procesów metabolicznych oraz wzmacnia ściany komórkowe, a to z kolei zwiększa odporność roślin na choroby. Wystarczy wlać 100 ml tego nawozu do doniczki grubosza. Zabieg warto powtórzyć po 2 tygodniach.

Pielęgnacja grubosza

Najlepszym stanowiskiem dla grubosza jest jasne, słoneczne miejsce. Drzewko szczęścia potrzebuje także ciepła. Mimo że dobrze radzi sobie także w niższych temperaturach, to nie powinniśmy wystawiać go na działanie niższej niż 10 stopni C. Grubosz kwitnie w miarę wzrostu. Jeśli chcemy pobudzić go do kwitnienia, jesienią przestajemy nawozić roślinę i ograniczamy podlewanie.