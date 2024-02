Roślina, która przynosi szczęście domownikom. Kwiaciarka radzi, jak podlewać kwiat doniczkowy, by kwitł i pięknie rósł

Zamiast go jeść, blenduję i podlewam storczyka. Działa jak steryd na wzrost rośliny. Pędy storczyka uginają się od kwiatów. Domowy nawóz do storczyków

Gdzie powinno stać drzewko szczęścia? Jak często podlewać grubosza i czy grubosz lubi słońce? Te pytania zadają sobie początkujący ogrodnicy, którzy postanowili hodować roślinę w domu. Na szczęście grubosz, bez względu na odmianę, jest bardzo łatwy w uprawie, urośnie wszędzie i jest bardzo wytrzymały. Jednak nie chodzi o to, by kwiat przetrwał ale pięknie się rozwijał. Oto podstawowe zasady pielęgnacji, dzięki którym grubosz będzie ozdobą każdego wnętrza.

Grubosz. Kwiat szczęścia i dobrobytu. Dlaczego warto mieć go w domu?

Wiele osób twierdzi, że grubosz przynosi pomyślność i bogactwo dlatego jest jednym z popularnych prezentów dla osób, które właśnie urządzają mieszkanie lub dom. Roślina nazywana jest drzewkiem szczęścia i ma przyciągać obfitość. Wszystko przez jej okrągłe mięsiste liście, które kształtem przypominają monety. Ponadto roślina wprowadza dobą energię do pomieszczenia w którym się znajduje, przynosi spokój i ukojenie skołatanym nerwom.

Gdzie powinno stać drzewko szczęścia? Grubosz lubi słońce

Najlepszym stanowiskiem dla grubosza jest jasne, słoneczne miejsce. Drzewko szczęścia potrzebuje także ciepła. Mimo, że dobrze radzi sobie także w niższych temperaturach, to nie powinniśmy wystawiać go na działanie niższej niż 10 stopni C. Jeśli uprawiamy odmianę Hummel’s Sunset ( z żółtoczerwonymi obwódkami na liściach) i chcemy pogłębić kolor, warto ustawić roślinę w jeszcze jaśniejsze miejsce. Grubosz jest sukulentem, rośnie powoli, a w miarę wzrostu jego pędy grubieją nadając mu wygląd drzewka. Z czasem roślina wypuszcza także małe białe kwiaty. Poprzez odpowiednie przycinanie, niektórzy formują grubosza w bonsai. Odłamane pędy można wykorzystać jako sadzonki nowych roślin.

Grubosz podlewanie. Dlaczego liście żółkną? Jak często podlewać drzewko szczęścia?

Grubosz, jak każdy sukulent, nie wymaga częstego podlewania. Od wiosny do jesień podlewamy umiarkowanie, tylko wtedy, gdy podłoże jest całkowicie suche w dotyku. Zimą wystarczy podlać roślinę odrobinę, tak, by liście nie wysychały. Nadmierne nawadnianie sprawi, że liście żółkną i opadają. To oznaka gnicia korzeni. Wtedy natychmiast przestań podlewać grubosza, nawet na kilka tygodni. Możesz też oczyścić korzenie i przesadzić kwiat do nowego, suchego podłoża.

Grubosz. Pielęgnacja drzewka szczęścia

Oprócz odpowiedniego stanowiska i podlewania, warto także, od czasu do czasu, zasilić grubosza nawozem. Wiosną i latem podczas co drugiego podlewania, można dodać do wody odżywkę wieloskładnikową. Jesienią i zimą nie nawozimy rośliny w ogóle.

Grubosz. Co zrobić, żeby drzewko szczęścia zakwitło?

Jak pisaliśmy wyżej, grubosz rośnie powoli i kwitnie w miarę wzrostu. Jeśli chcemy pobudzić drzewko szczęścia do kwitnienia, jesienią przestajemy nawozić roślinę i ograniczamy podlewanie. Z czasem pojawią się małe białe kwiatki. Jednak trzeba pamiętać, że to rzadkość. Dlatego jeśli grubosz kwitnie, jego właściciel może mówić o dużym szczęściu.

Czy grubosz jest szkodliwy?

Choć grubosz nazywany jest drzewkiem szczęścia i jako zielona roślina wprowadza dobrą energię do pomieszczenia, to niestety może być niebezpieczna dla zwierząt domowych. Dlatego opadłe liście warto natychmiast wyrzucić do kosza. Ciekawskie koty lub psy po ich zjedzeniu mogą mieć zatrucie pokarmowe. Ponadto sami także musimy być ostrożni, sok z grubosza jest toksyczny dla ludzi. Zabiegi pielęgnacyjne lepiej przeprowadzać w rękawiczkach.

