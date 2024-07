Andrzej Łapicki nie uwzględnił młodszej o 60 lat żony w testamencie. Jak dziś wygląda życie Kamili Mścichowskiej? Ujawniamy

Co za widoki!

Andrzej Łapicki został aktorem, by podrywać dziewczyny

Andrzej Łapicki był synem przedwojennego wykładowcy prawa rzymskiego na Uniwersytecie Warszawskim i uczęszczał do elitarnego gimnazjum im. Stefana Batorego. Wybuch wojny zastał go w liceum, dlatego maturę zrobił już na tajnych kompletach w 1942 roku. Wkrótce później rozpoczął studia w tajnym Instytucie Sztuki Teatralnej. Jego wykładowcami byli czołowi artyści dwudziestolecia. Ale nie dla nich zdecydował się na aktorstwo. Namówili go koledzy, którzy opowiadali, że tam są najładniejsze dziewczyny:

Nie traktowałem tego poważnie. Nie myślałem o żadnej misji czy powołaniu, nie recytowałem Mickiewicza. Podobało mi się to udawanie

Łapicki nie został głosem pokolenia

Jako chłopak z dobrego, warszawskiego domu Andrzej Łapicki związał się z Armią Krajową. Brał także udział w Powstaniu Warszawskim. Nie opowiadał często o tamtym czasie. Wiemy, że występował w przedstawieniach dla mieszkańców uwięzionych w schronach. Zaraz po wojnie obronił dyplom z aktorstwa, a w 1947 roku został lektorem Polskiej Kroniki Filmowej. Nie do końca było to dobrze widziane.

Jak mam się wytłumaczyć z tego głupstwa?! (…) Nigdy nie byłem w partii, jednak za sprawą kroniki odegrałem niewątpliwie polityczną rolę. Teraz największą karą jest dla mnie wysłuchiwanie czasem siebie, czytającego te kretyństwa. Nie mam nic na swoją obronę

– mówił po latach, wspominając czasy, w których pełnił rolę propagandowego głosu odbudowującej się Polski.

Równolegle toczyła się już kariera aktorska Andrzeja Łapickiego – zarówno w teatrze, jak i w filmie. O ile na scenie występował w przedstawieniach Erwina Axera, jednego z najważniejszych twórców tamtych czasów, o tyle długo czekał na szansę na srebrnym ekranie. Ponieważ debiut u Leonarda Buczkowskiego w „Zakazanych piosenkach” (1946), gdzie zagrał epizodyczną rolę, nie przyniósł mu wielu propozycji.

Dopiero pojawienie się twórców spod znaku Polskiej Szkoły Filmowej, czyli Andrzeja Wajdy czy Tadeusza Konwickiego, uczyniło z niego rozpoznawalnego aktora. Sam do końca czuł niedosyt:

Z pewnością mogę powiedzieć, że film to niespełniona dziedzina mojej działalności. Nie dostarczył mi dostatecznej satysfakcji. Poza Saltem, Jak daleko stąd, jak blisko i kilkoma filmami Wajdy, na czele z Weselem, które zawsze będzie aktualne, nie wypowiedziałem się jako aktor filmowy w pełni, nie zaistniałem [...] jako reprezentant swojego pokolenia

Wszystkie kobiety Andrzeja Łapickiego

Po raz pierwszy ożenił się w wieku 23 lat. Wybranką Andrzeja Łapickiego była Zofia Chrząszczewska, młoda wdowa z rocznym synkiem. Aktor usynowił chłopca i dał mu swoje nazwisko. Siedem lat później para doczekała się córki, Zuzanny.

W książce „Po pierwsze, zachować dystans” Łapicki o relacji z żoną mówił:

Była kapitanem portu. A ja przypływałem czasem z poobijanymi bokami, po sztormach, ale zawsze ten port był

Te sztormy, w których aktor brał udział, wiązały się nie tylko z pracą. O wiele więcej przygód przeżywał w relacjach z kobietami.

Pamiętam, jak kiedyś narzekał na bezsenność, więc poradziłam mu, żeby przed snem liczył swoje blondynki. — Nie zasnąłbym do rana, jęknął

– wspominała Zuzanna. Wśród licznych kochanek Łapickiego wymienia się czołówkę polskich aktorek, począwszy od Elżbiety Czyżewskiej, na Beacie Tyszkiewicz skończywszy.

Krystyna Janda we wpisie po śmierci aktora napisała:

Kochałyśmy się w nim wszystkie. Studentki szkoły teatralnej, aktorki, wszystkie kobiety w Polsce. (...) był symbolem światowości, elegancji, taktu, wolności osobistej

Co się dzieje z Kamilą Mścichowską?

Dwudziestopięcioletnią Kamilę Mścichowską, świeżo upieczoną absolwentkę teatrologii, poznał w ramach współpracy z czasopismem „Teatr”. Ich relacja dość szybko przerodziła się w coś więcej. I nie kryli się z miłością. Dla niego była to szansa na ponowne przeżycie młodości, a dla niej? Trudno wyrokować. Podobno aktor czuł rozczarowanie, że Kamila ma swoje ambicje i chce się realizować. Był przyzwyczajony do całkiem odmiennego modelu związku.

Czy dlatego nie zostawił jej w testamencie ani grosza? Choć początkowo walczyła o prawo do zachowku, ostatecznie postanowiła zerwać kontakt z rodziną zmarłego męża i wrócić do tego, co najbardziej kocha. Zrobiła doktorat i regularnie współpracuje z branżowymi czasopismami. Jej życie toczy się dalej.

27 lipca 2012 roku Andrzej Łapicki spoczął w rodzinnym grobie na Starych Powązkach. Żegnały go tłumy.