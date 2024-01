Wdowa po Łapickim od śmierci męża nie udziela się medialnie, a tu takie wieści. Międzynarodowy sukces

Kamila Łapicka uczestniczką międzynarodowego projektu. Zamieszkała w Rzymie

Kamila Łapicka po śmierci męża niemal zupełnie zniknęła z mediów. Zawsze miała duże ambicje zawodowe, poza tym praca była jej pasja i prawdopodobnie pozwalała zapomnieć o stracie, skupiła się w więc na karierze. Podjęła iberystyczne studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim, nadal prowadziła badania nad teatrem, rozwijała także blog w tematyce swoich zainteresowań. Właśnie okazało się, że je praca została doceniona w międzynarodowym projekcie. Jak pochwaliła się sama zainteresowana jest jedną ze stypendystów programu ROMAE. W ramach badań zajmuje się sztukami performatywnymi oraz widowiskowymi - teatrem, performancem oraz tańcem. I to nie byle gdzie, bo w samym Rzymie.

"Wzruszył mnie moment, w którym na ścianie Królewskiej Akademii Hiszpanii w Rzymie pojawiły się nazwiska mojego stypendialnego rocznika - ultra pozytywnych koleżanek i kolegów, z którymi dzielę tę wielką przygodę. Czasami są to ciut stresujące prezentacje projektów, ale częściej zabawne rozmowy w kuchni albo w pralni na dachu. Każdy ma inną pasję, od malarstwa, przez architekturę i komiks, do kościelnych dzwonnic. Jestem wdzięczna za ten czas w moim życiu i za światło za oknem ' - napisała na Facebooku Łapicka publikując jednocześnie listę uczestników projektor, w którym wzięła udział jako jedyna uczestniczka z Polski.

Kontrowersyjny związek: 85-letni Łapicki ożenił się z 25-latką!

Związek Kamili Mścichowskiej i Andrzeja Łapickiego od początku budził wiele kontrowersji. Wszystko przez ogromną różnicę wieku, jaka dzieliła partnerów. Gdy się poznali on miał 85 lat, a ona 25. Połączyła ich miłość do teatru, a wspólna pasja szybko przerodziła w coś głębszego. Pobrali się w 2009 r. "On po prostu odrzucał starość. Dla niego to było upokorzenie, na które się nie godził. (...) Ożenił się z młodą dziewczyną, która - co normalne - miała swoje zawodowe ambicje, a to się ojcu za szczególnie nie podobało" - wspominała potem Zuzanna Łapicka, córka aktora. Kamila i Andrzej Łapiccy małżeństwem byli zaledwie trzy lata. Aktor zmarł nagle w lipcu 2012 r., jak głoszą pogłoski, nie zostawiając żonie spadku.